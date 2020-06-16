У напавшего на полицейских в Москве стрелка не было мотива, заявили в СК

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Стрелок, напавший на полицейских в Москве, не имел мотива, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"По версии следствия, 15 июня молодой мужчина, находясь на проезжей части вблизи жилых домов по Ленинскому проспекту, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС, находившихся при исполнении должностных обязанностей", — уточнила она.
Ранее СМИ писали, что нападавший мог иметь экстремистские взгляды.
Стрельба на западе Москвы
В понедельник на Ленинском проспекте произошла перестрелка. По информации МВД, сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение ПДД и находились в машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия.
Возбуждено уголовное дело. Ситуацию под особый контроль взял московский прокурор.
Дома у подозреваемого прошли обыски, также обнаружили дневник, который вел молодой человек. Как рассказали знакомые стрелка, "в последнее время он вел себя замкнуто, общались они крайне редко".
Следователи не исключают, что к преступлению его могли подтолкнуть. Круг его знакомств устанавливают.