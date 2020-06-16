У напавшего на полицейских в Москве стрелка не было мотива, заявили в СК

"По версии следствия, 15 июня молодой мужчина, находясь на проезжей части вблизи жилых домов по Ленинскому проспекту, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС, находившихся при исполнении должностных обязанностей", — уточнила она.

Стрельба на западе Москвы

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Дома у подозреваемого прошли обыски, также обнаружили дневник, который вел молодой человек. Как рассказали знакомые стрелка, "в последнее время он вел себя замкнуто, общались они крайне редко".