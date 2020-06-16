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У напавшего на полицейских в Москве стрелка не было мотива, заявили в СК
Стрелок, напавший на полицейских в Москве, не имел мотива, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:53
юлия иванова
назрань
стрельба на ленинском проспекте
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572975237.html
https://ria.ru/20200616/1572982853.html
Ингушетия,Чечня,Дагестан- это 3 самых проблемных региона РФ, запомните это навсегда и скажите деду(что у власти) спасибо за то что у них паспорта РФ, что по сути не делает их мигрантами. Надеюсь будущее расставит все по справедливости и люди будут жить так как им комфортно, а не так как скажет им чуждый царь.
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назрань
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, назрань, стрельба на ленинском проспекте, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

У напавшего на полицейских в Москве стрелка не было мотива, заявили в СК

09:48 16.06.2020 (обновлено: 11:53 16.06.2020)
4605
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Стрелок, напавший на полицейских в Москве, не имел мотива, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"По версии следствия, 15 июня молодой мужчина, находясь на проезжей части вблизи жилых домов по Ленинскому проспекту, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС, находившихся при исполнении должностных обязанностей", — уточнила она.

Ранее СМИ писали, что нападавший мог иметь экстремистские взгляды.

Стрельба на западе Москвы

В понедельник на Ленинском проспекте произошла перестрелка. По информации МВД, сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение ПДД и находились в машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия.
Злоумышленника, уроженца Назрани Ратмира Галаева, ранили и задержали. Один из источников РИА Новости сообщил, что мужчина скончался, однако позже СК опроверг эту информацию. Кроме того, тяжелые ранения получили полицейские. Они находятся в реанимации.
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Возбуждено уголовное дело. Ситуацию под особый контроль взял московский прокурор.
Дома у подозреваемого прошли обыски, также обнаружили дневник, который вел молодой человек. Как рассказали знакомые стрелка, "в последнее время он вел себя замкнуто, общались они крайне редко".
Следователи не исключают, что к преступлению его могли подтолкнуть. Круг его знакомств устанавливают.
Место перестрелки на Ленинском проспекте в Москве
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365711134
Обсудить 29
Юлия ИвановаНазраньСтрельба на Ленинском проспектеСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ингушетия,Чечня,Дагестан- это 3 самых проблемных региона РФ, запомните это навсегда и скажите деду(что у власти) спасибо за то что у них паспорта РФ, что по сути не делает их мигрантами. Надеюсь будущее расставит все по справедливости и люди будут жить так как им комфортно, а не так как скажет им чуждый царь.
16 июня, 10:50
Не Совок
300009
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