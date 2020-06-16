Центр Гамалеи потратит 16 миллионов рублей на испытание вакцины от COVID

Согласно документу, подрядчик должен выполнить научно-исследовательскую работу по теме: "Открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в лекарственных формах: раствор для внутримышечного введения и лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения при участии здоровых добровольцев".

"По результатам проведенных клинических исследований и их последующего анализа впервые будут получены данные о безопасности и иммуногенности разрабатываемого оригинального лекарственного препарата … для профилактики COVID-19 в двух лекарственных формах – "Гам-КОВИД-Вак", раствор для внутримышечного введения, и "Гам-КОВИД-Вак Лио", лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения", - говорится в материалах.

Исследование будет проходить в два этапа, в каждом будут участвовать равное количество добровольцев обоих полов в возрасте 18-60 лет включительно, всего 60 человек. Включение добровольцев будет производиться из группы ранее обследованных 100 добровольцев, прошедших изоляцию в течение двух недель, указано в материалах. Отмечается также, что с момента введения вакцины человек наблюдается в стационаре в течение 28 дней, позже его выписывают, но на 42 день он должен явиться на контрольную проверку.