Центр Гамалеи потратит 16 миллионов рублей на испытание вакцины от COVID

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи министерства здравоохранения РФ потратит почти 16 миллионов рублей на исследование вакцины от COVID-19 и ее тестирование на 60 добровольцах, следует из материалов портала госзакупок.
На портале госзакупок появилась информация о контракте, который Институт имени Гамалеи 3 июня заключил с ООО "Экселлена", зарегистрированном в Санкт-Петербурге. Сумма контракта - почти 16 миллионов рублей.
Согласно документу, подрядчик должен выполнить научно-исследовательскую работу по теме: "Открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в лекарственных формах: раствор для внутримышечного введения и лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения при участии здоровых добровольцев".
Срок действия договора с момента подписания контракта до 30 ноября текущего года. Но указано, что работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки.
"По результатам проведенных клинических исследований и их последующего анализа впервые будут получены данные о безопасности и иммуногенности разрабатываемого оригинального лекарственного препарата … для профилактики COVID-19 в двух лекарственных формах – "Гам-КОВИД-Вак", раствор для внутримышечного введения, и "Гам-КОВИД-Вак Лио", лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения", - говорится в материалах.
В рамках контракта исполнитель должен заключить договора страхования добровольцев, подготовить всю необходимую для исследования документацию, закупить расходные материалы и провести испытания, а в конце подготовить отчет для подачи в Минздрав России.
Исследование будет проходить в два этапа, в каждом будут участвовать равное количество добровольцев обоих полов в возрасте 18-60 лет включительно, всего 60 человек. Включение добровольцев будет производиться из группы ранее обследованных 100 добровольцев, прошедших изоляцию в течение двух недель, указано в материалах. Отмечается также, что с момента введения вакцины человек наблюдается в стационаре в течение 28 дней, позже его выписывают, но на 42 день он должен явиться на контрольную проверку.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление вакцин, по ее словам, ожидается в 2020 году. Также Голикова уточнила, что о графике доложено президенту, его контролируют. При этом в графике не учитываются вакцины, которые разрабатывает бизнес. Вице-премьер отметила, что разработкой вакцины занимаются 10 федеральных государственных бюджетных учреждений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.