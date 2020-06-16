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В Волгограде два человека погибли при пожаре в частном доме
Пожилые мужчина и женщина погибли, две семилетние девочки пострадали при пожаре в частном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия

В Волгограде два человека погибли при пожаре в частном доме

09:34 16.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Пожилые мужчина и женщина погибли, две семилетние девочки пострадали при пожаре в частном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.
По информации ГУ МЧС по региону, ночью во вторник в Тракторозаводском районе Волгограда загорелась кровля двухэтажного частного дома.
"Погибли женщина 1937 года рождения, мужчина 1963 года. Пострадали две девочки 2013 года, они госпитализированы", - сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВолгоградПроисшествия
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