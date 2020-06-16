Подкаст "Это надолго": стоит ли запрещать гаджеты детям?
Давать ли ребёнку смартфон? Если да, то с какого возраста и насколько? Может лучше максимально отложить это знакомство? Мультфильмы на планшете во время кормления — это преступление? Страдает ли статус ребёнка в школе, если у него нет дорого смартфона? Лишать ли телефона в качестве наказания? И как понять, что началась зависимость?
Подкаст "Это надолго": стоит ли запрещать гаджеты детям?
11:00
Давать ли ребёнку смартфон? Если да, то с какого возраста и насколько? Может лучше максимально отложить это знакомство? Мультфильмы на планшете во время кормления — это преступление? Страдает ли статус ребёнка в школе, если у него нет дорого смартфона? Лишать ли телефона в качестве наказания? И как понять, что началась зависимость?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, во сколько лет можно купить ребёнку смартфон, а во сколько — уже поздно.
Как правильно знакомить детей с виртуальным миром? Могут ли гаджеты вызвать зависимость, когда тебе всего четыре года? Какие временные ограничения по использованию гаджетов есть для каждого возрастного периода? К чему может привести бесконтрольное использование смартфонов? Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психолога и детского игрового терапевта Елену Чепцову.
Как помочь подростку не запутаться в виртуальных сетях, читайте здесь.
4:30 С какого возраста можно давать ребёнку смартфон
6:15 Как объяснить детям, что смартфон им не нужен, если сама не выпускаешь его из рук
8:10 Как знакомить детей с миром технологий
9:30 Как понять, что появляется зависимость
12:00 Какие есть для каждого возрастного периода временные ограничения использования гаджетов
13:15 Может ли смартфон быть наградой или наказанием
15:00 Можно ли включать мультфильмы на планшете во время кормления или пока моешься
18:10 Правда, что гаджеты могут вызывать СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью)
20:10 Последствия бесконтрольного использования гаджетов
20:30 Когда гаджеты полезны
21:20 Покупать ли гаджет, чтобы выровнять статус ребёнка в детской иерархии
22:20 Как правильно родителям использовать гаджеты, чтобы дети учились этому у них
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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