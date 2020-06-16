Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министр энергетики Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.

Таким образом, субсидии составят не 30%, а 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% расходов оплатит "Газпром" за счет маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо". Владельцам автомобилей останется заплатить лишь 10%.

Как отмечает Новак, перевод машин на газомоторное топливо поможет значительно снизить затраты автовладельцев на бензин и дизель. Оперативный запуск программы по масштабному переводу техники позволит перевести на газ до 10-12 тысяч автомобилей в этом году.

В пресс-службе Минэнерго подтвердили, что Новак выступил с такой инициативой. В правительстве, в свою очередь, его предложение поддержали.

В ноябре стало известно, что кабмин в ближайшие пять лет направит на развитие газомоторной отрасли 50 миллиардов рублей, за это время планируется утроить число автомобильных газозаправочных станций.