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Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:30
авто
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
аи-95
экономика
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и потом цены на заправочный газ взлетят из-за повышения спроса
202
Дешёвое топливо для автомобиля - это удар ножом в спину, каждый автовладелец это понимает. Оставьте нам дорогой бензин, сатрапы.
153
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572982031_0:214:3078:1945_1400x0_80_0_0_7496c08055800e2e920d18b998e145b1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
авто, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, аи-95, экономика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

09:26 16.06.2020 (обновлено: 11:30 16.06.2020)
54748
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправочные колонки на газозаправочной станция в Казани
Заправочные колонки на газозаправочной станция в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
Таким образом, субсидии составят не 30%, а 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% расходов оплатит "Газпром" за счет маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо". Владельцам автомобилей останется заплатить лишь 10%.
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Как отмечает Новак, перевод машин на газомоторное топливо поможет значительно снизить затраты автовладельцев на бензин и дизель. Оперативный запуск программы по масштабному переводу техники позволит перевести на газ до 10-12 тысяч автомобилей в этом году.
В пресс-службе Минэнерго подтвердили, что Новак выступил с такой инициативой. В правительстве, в свою очередь, его предложение поддержали.
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В ноябре стало известно, что кабмин в ближайшие пять лет направит на развитие газомоторной отрасли 50 миллиардов рублей, за это время планируется утроить число автомобильных газозаправочных станций.
По данным на 15 июня, средняя стоимость литра бензина АИ-95 на московских заправках составила 47,41 рубля, дизельного топлива — 47,60 рубля. При этом один кубометр природного газа стоил в среднем 16,73 рубля. По расчетам "Газпром газомоторное топливо", стоимость километра пути легкового автомобиля на газе будет равняться одному рублю, на бензине — трем.
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Обсудить 80
АвтоГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакАИ-95Экономика
Популярные комментарии
и потом цены на заправочный газ взлетят из-за повышения спроса
16 июня, 09:40
алексей .
1621812118
Дешёвое топливо для автомобиля - это удар ножом в спину, каждый автовладелец это понимает. Оставьте нам дорогой бензин, сатрапы.
16 июня, 10:05
ОИОлег Иволгин
254900178
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