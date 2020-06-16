https://ria.ru/20200616/1572980825.html
В Казахстане несколько министров ушли на самоизоляцию из-за COVID-19
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев находится на самоизоляции после того, как у министра здравоохранения республики... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:06
2020-06-16T09:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости.
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев
находится на самоизоляции после того, как у министра здравоохранения республики Елжана Биртанова был подтвержден коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.
Ранее Биртанов написал на Facebook, что его тест на коронавирус положительный, в связи с чем он был помещен в инфекционный госпиталь. Уйти на самоизоляцию пришлось премьеру республики Аскару Мамину
, 12 июня глава кабмина совершил рабочую поездку в Жамбылскую область
, в которой его сопровождал министр здравоохранения. Позже стало известно, что после этой поездки на самоизоляции находятся министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров и глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана также принимал участие в поездке.
"Магзум Маратович как контактное лицо находится на самоизоляции. Тест министр уже сдал, результат отрицательный, к концу недели ещё будет сдавать. При этом он все рабочие совещания, переговоры проводит в онлайн режиме", - сообщила РИА Новости Ибраева.
В Казахстане подтверждены более 15,1 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 9,3 тысячи человек, зафиксирован 81 летальный случай.
В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 5,4 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.