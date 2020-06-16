В Казахстане несколько министров ушли на самоизоляцию из-за COVID-19

"Магзум Маратович как контактное лицо находится на самоизоляции. Тест министр уже сдал, результат отрицательный, к концу недели ещё будет сдавать. При этом он все рабочие совещания, переговоры проводит в онлайн режиме", - сообщила РИА Новости Ибраева.