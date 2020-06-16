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Минсельхоз предложил усилить контроль за санкционными продуктами в ЕАЭС
Минсельхоз РФ предложил внести изменения в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для усиления контроля над поставками санкционных продуктов в страны... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:58
виктория абрамченко
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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экономика
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РИА Новости
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353
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виктория абрамченко, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), белоруссия, норвегия, сша, экономика

Минсельхоз предложил усилить контроль за санкционными продуктами в ЕАЭС

08:58 16.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник склада выполняет отгрузку поступившего товара
Сотрудник склада выполняет отгрузку поступившего товара
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудник склада выполняет отгрузку поступившего товара. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил внести изменения в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для усиления контроля над поставками санкционных продуктов в страны союза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное министерством в правительство 19 мая.
Содержание письма подтвердил представитель Минсельхоза, а представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко заявил изданию, что предложения находятся на рассмотрении. СМИ сообщали, что в апреле Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Минпромторгу разработать меры, которые позволили бы не допустить санкционные продукты на российский рынок через ЕАЭС. Поводом тогда стали поставки в Россию грибов из Белоруссии, которые на самом деле могли быть выращены в Польше.
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При этом Россельхознадзор неоднократно сообщал о поставках плодоовощной продукции из Белоруссии с недостоверными данными о происхождении, что, по мнению службы, ставит под сомнение доверие к сертификации. В письме Минсельхоза отмечается, что согласно договору стран ЕАЭС продукция по территории союза перемещается свободно, без таможенного декларирования и государственного контроля, поэтому ограничение Россией поставок из Белоруссии будет означать нарушение международных обязательств и права ЕАЭС.
Так, Минсельхоз предлагает Минэкономразвития внести в договор о ЕАЭС изменения, которые предусмотрят дополнительные основания для временных карантинных мер. Такое изменение позволит странам ЕАЭС вводить дополнительные временные меры, если у них возникнет недоверие к системе контроля другого государства союза. Также министерство предлагает проводить аудиты системы контроля за поставками продукции, а также инспекции предприятий по производству, хранению и транспортировке растениеводческой продукции.
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Кроме того, в письме предлагается оформлять фитосанитарные сертификаты при торговле между государствами ЕАЭС в электронном виде. Эта мера ускорит оформление документов на продукцию на границах и исключит возможность фальсификации сертификатов на грузы, отмечает собеседник издания из Минсельхоза.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе, из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
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Виктория АбрамченкоЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)БелоруссияНорвегияСШАЭкономика
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