Минсельхоз предложил усилить контроль за санкционными продуктами в ЕАЭС

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил внести изменения в договор о Евразийском экономическом союзе ( ЕАЭС ) для усиления контроля над поставками санкционных продуктов в страны союза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное министерством в правительство 19 мая.

Содержание письма подтвердил представитель Минсельхоза, а представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко заявил изданию, что предложения находятся на рассмотрении. СМИ сообщали, что в апреле Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Минпромторгу разработать меры, которые позволили бы не допустить санкционные продукты на российский рынок через ЕАЭС. Поводом тогда стали поставки в Россию грибов из Белоруссии , которые на самом деле могли быть выращены в Польше.

При этом Россельхознадзор неоднократно сообщал о поставках плодоовощной продукции из Белоруссии с недостоверными данными о происхождении, что, по мнению службы, ставит под сомнение доверие к сертификации. В письме Минсельхоза отмечается, что согласно договору стран ЕАЭС продукция по территории союза перемещается свободно, без таможенного декларирования и государственного контроля, поэтому ограничение Россией поставок из Белоруссии будет означать нарушение международных обязательств и права ЕАЭС.

Так, Минсельхоз предлагает Минэкономразвития внести в договор о ЕАЭС изменения, которые предусмотрят дополнительные основания для временных карантинных мер. Такое изменение позволит странам ЕАЭС вводить дополнительные временные меры, если у них возникнет недоверие к системе контроля другого государства союза. Также министерство предлагает проводить аудиты системы контроля за поставками продукции, а также инспекции предприятий по производству, хранению и транспортировке растениеводческой продукции.

Кроме того, в письме предлагается оформлять фитосанитарные сертификаты при торговле между государствами ЕАЭС в электронном виде. Эта мера ускорит оформление документов на продукцию на границах и исключит возможность фальсификации сертификатов на грузы, отмечает собеседник издания из Минсельхоза.