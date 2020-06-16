Усс заявил, что критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден

"Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что важный критический момент в ликвидации аварии уже пройден, ситуация взята под контроль, и то, что мы здесь видели спустя 3-5 дней (после инцидента - ред.) ... и то, что сейчас - это две большие разницы", - сказал Усс.