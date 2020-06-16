В Москве прошел первый этап Добровольного квалификационного экзамена

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Первый этап Добровольного квалификационного экзамена в Первый этап Добровольного квалификационного экзамена в Москве побил рекорд прошлого года по числу участников - испытание проходят уже более 10 тысяч студентов, сообщает пресс-служба московского департамента предпринимательства и инновационного развития.

Первый этап Добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) стартовал 20 марта. Он предполагает проверку знаний с помощью онлайн-тестирования по 50 специальностям для студентов третьих и старших курсов вузов.

"Первый этап Добровольного квалификационного экзамена побил рекорд прошлого года по числу участников. К этому моменту в нем приняли участие более 10 тысяч студентов. Среди них — учащиеся вузов Великобритании, Финляндии, Китая и США", - заявила пресс-служба.

Отмечается, что следующий этап пройдет в форме деловых игр с участием представителей ведущих компаний столицы. "Участникам предстоит решить практические кейсы. Самые успешные по итогам двух этапов студенты получат предложения оплачиваемой стажировки и трудоустройства в организациях – партнерах проекта", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что в связи с действием мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции этап онлайн-тестирований продлен. Благодаря этому не набравшие достаточного количества баллов студенты смогут пройти тестирование повторно или выбрать другую специальность.

"Первый этап Добровольного квалификационного экзамена завершится 26 июня. Но число его участников уже побило рекорд прошлого года: к проекту присоединились более 10 тысяч студентов. В прошлом году экзамен прошли 6 тысяч учащихся вузов. Самыми популярными специальностями среди участников ДКЭ-2020 стали профессии педагога, бизнес-аналитика, специалиста по государственному и муниципальному управлению, менеджера проектов и предпринимателя", - сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин.

Наиболее популярен экзамен среди студентов третьих курсов - число таких участников составило около четырех тысяч человек.

"В пятерку вузов с наиболее активными учащимися вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Российский университет транспорта, Высшая школа экономики. Кроме того, в этом году к проекту присоединились 11 учащихся зарубежных вузов. Они представляют вузы Украины , Белоруссии, Великобритании , Финляндии, Китая , Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

Кроме московских и зарубежных учебных заведений, к проекту в этом году также присоединились 74 крупнейших региональных вуза Санкт-Петербурга , Твери, Казани , Кубани, а также городов Сибири и Дальнего Востока.