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В Москве прошел первый этап Добровольного квалификационного экзамена
Первый этап Добровольного квалификационного экзамена в Москве побил рекорд прошлого года по числу участников - испытание проходят уже более 10 тысяч студентов,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:13
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Москве прошел первый этап Добровольного квалификационного экзамена

08:44 16.06.2020 (обновлено: 09:13 16.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковСтудент за компьютером
Студент за компьютером
© РИА Новости / Виталий Аньков
Студент за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Первый этап Добровольного квалификационного экзамена в Москве побил рекорд прошлого года по числу участников - испытание проходят уже более 10 тысяч студентов, сообщает пресс-служба московского департамента предпринимательства и инновационного развития.
Первый этап Добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) стартовал 20 марта. Он предполагает проверку знаний с помощью онлайн-тестирования по 50 специальностям для студентов третьих и старших курсов вузов.
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"Первый этап Добровольного квалификационного экзамена побил рекорд прошлого года по числу участников. К этому моменту в нем приняли участие более 10 тысяч студентов. Среди них — учащиеся вузов Великобритании, Финляндии, Китая и США", - заявила пресс-служба.
Отмечается, что следующий этап пройдет в форме деловых игр с участием представителей ведущих компаний столицы. "Участникам предстоит решить практические кейсы. Самые успешные по итогам двух этапов студенты получат предложения оплачиваемой стажировки и трудоустройства в организациях – партнерах проекта", - говорится в сообщении.
В нем подчеркивается, что в связи с действием мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции этап онлайн-тестирований продлен. Благодаря этому не набравшие достаточного количества баллов студенты смогут пройти тестирование повторно или выбрать другую специальность.
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"Первый этап Добровольного квалификационного экзамена завершится 26 июня. Но число его участников уже побило рекорд прошлого года: к проекту присоединились более 10 тысяч студентов. В прошлом году экзамен прошли 6 тысяч учащихся вузов. Самыми популярными специальностями среди участников ДКЭ-2020 стали профессии педагога, бизнес-аналитика, специалиста по государственному и муниципальному управлению, менеджера проектов и предпринимателя", - сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин.
Наиболее популярен экзамен среди студентов третьих курсов - число таких участников составило около четырех тысяч человек.
"В пятерку вузов с наиболее активными учащимися вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Российский университет транспорта, Высшая школа экономики. Кроме того, в этом году к проекту присоединились 11 учащихся зарубежных вузов. Они представляют вузы Украины, Белоруссии, Великобритании, Финляндии, Китая, Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.
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Кроме московских и зарубежных учебных заведений, к проекту в этом году также присоединились 74 крупнейших региональных вуза Санкт-Петербурга, Твери, Казани, Кубани, а также городов Сибири и Дальнего Востока.
В число партнеров Добровольного квалификационного экзамена вошли 56 российских компаний. Сотрудничество с проектом позволит им подобрать молодых специалистов, подтвердивших свою квалификацию и способность к новаторским решениям в рамках ДКЭ по своей специальности. В прошлом году предложения трудоустройства и оплачиваемой стажировки по итогам двух этапов получили 198 участников ДКЭ.
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