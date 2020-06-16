Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО

ТОКИО, 16 июн - РИА Новости. Министр обороны Министр обороны Японии Таро Коно назвал планы по размещению в стране наземных комплексов системы противоракетной обороны Aegis Ashore "нерациональными", об этом он заявил на заседании комитета по безопасности парламента страны.

"Правительство, пообещав, что ракетный ускоритель упадет точно в пределах полигона, должно нести за это ответственность. Но потратить для этого дополнительно 200 миллиардов иен (1,86 миллиарда долларов – ред.) и 10 лет с точки зрения обеспечения безопасности и исходя из ограниченного бюджета на оборону – нерационально", - приводит слова министра телеканал NHK.

Решение об остановке процесса размещения наземной системы ПРО Aegis Ashore, принятое в понедельник, стало полной неожиданностью для большинства населения страны.

Одной из главных причин был назван риск того, что отделившиеся при запуске ракеты ускорители могут упасть за пределами полигона на жилые районы. Как пояснил Коно, первоначально считалось, что это можно устранить, скорректировав программное обеспечение, однако затем стало ясно, что потребуются дорогостоящие изменения конструкции системы.

"В начале японо-американских переговоров считалось, что можно скорректировать (точность - ред.) за счет программного обеспечения. Мы старались внести корректировки, при этом объясняя (населению – ред.) вопросы размещения, но в результате получилась такая ситуация, и я, как министр обороны, должен принести извинения", - сказал Коно.

При этом он отметил, что так как решение о размещении было принято правительством, то "в случае необходимости будет принято повторное решение правительства". По оценке министра, сумма, уже проплаченная США, составляет около 12 миллиардов иен (112 миллионов долларов).