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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано на территории Таджикистана утром во вторник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:44
душанбе
таджикистан
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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душанбе, таджикистан, в мире

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4

07:44 16.06.2020
3048
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 16 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано на территории Таджикистана утром во вторник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.
По ее данным, сейсмособытие зарегистрировано в 06.30 местного времени (04.30 мск).
"Эпицентр подземного толчка магнитудой в 4 находился в 325 километрах юго-восточнее Душанбе на территории Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и в 85 километрах севернее административного центра ГБАО города Хорога", - сказала она.
По ее данным, в Душанбе магнитуда землетрясения составила 3. "Жертв и разрушений не зарегистрировано", - добавила Юсуфи.
Скорая помощь в Турции
14 июня, 22:33
В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
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ДушанбеТаджикистанВ мире
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