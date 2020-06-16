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Жириновский предложил поделить США на две части
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале предложил разделить США на две части. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:28
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
россия
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
африка
сша
в мире
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https://ria.ru/20200614/1572891656.html
https://ria.ru/20200603/1572363516.html
Предложение оригинальное, но чернокожим американцам оно не понравится. Им не нужна спокойная жизнь вдали от белых. Кто же будет учить их детей, производить необходимые товары, охранять их от самих себя? Негры в Америке давно отвыкли от труда и серьёзного мышления. Им хочется ничего не делать, но принимать поклонение белых, жить на высокое денежное пособие и пользоваться всеми благами, которые созданы белыми американцами. И в Африку, на историческую родину, они не поедут по тем же причинам. Там придётся работать на равных с равными. Не к кому будет предъявлять претензии, не с кого требовать компенсаций и пособий. Поэтому - тупик.
120
Годная идея разделения США на две страны. Надо продвигать в массы через инет
111
24
россия
африка
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154947/77/1549477762_0:320:2963:1987_1400x0_80_0_0_7cf9ee6d9d4e0639c96d62108fdbb5fb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, россия, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, африка, сша, в мире

Жириновский предложил поделить США на две части

06:28 16.06.2020
16567
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале предложил разделить США на две части.
Парламентарий выразил сомнения, что в стране удастся примирить белых американцев и чернокожих, поэтому последним, считает политик, следует передать два-три штата, где они смогут спокойно жить. Также у афроамериканцев на этих территориях будет своя полиция, свои врачи и свои преподаватели, считает депутат.
"И они не будут сталкиваться с белыми. Может быть, даже ограничить въезд белых в эти штаты", — сказал Жириновский.
С другой стороны, парламентарий отметил, что необходимо помочь всем желающим чернокожим американцам переселиться в Африку. В частности, подчеркнул депутат, по-английски разговаривают в восточной части континента, где их "с удовольствием примут, дадут хорошую работу и жилье".
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"Для них это будет возвращением на историческую родину, они будут там господствовать, никто никогда их не упрекнет в том, что они черные. А среди белых американцев они всегда будут чувствовать себя в неудобном положении", — заключил Жириновский.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийАфрикаСШАВ мире
Популярные комментарии
Предложение оригинальное, но чернокожим американцам оно не понравится. Им не нужна спокойная жизнь вдали от белых. Кто же будет учить их детей, производить необходимые товары, охранять их от самих себя? Негры в Америке давно отвыкли от труда и серьёзного мышления. Им хочется ничего не делать, но принимать поклонение белых, жить на высокое денежное пособие и пользоваться всеми благами, которые созданы белыми американцами. И в Африку, на историческую родину, они не поедут по тем же причинам. Там придётся работать на равных с равными. Не к кому будет предъявлять претензии, не с кого требовать компенсаций и пособий. Поэтому - тупик.
16 июня, 07:57
mm3minaeva
11604000
Годная идея разделения США на две страны. Надо продвигать в массы через инет
16 июня, 07:10
НТНенавал Трамп
662813004
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