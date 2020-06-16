Жириновский предложил поделить США на две части

Парламентарий выразил сомнения, что в стране удастся примирить белых американцев и чернокожих, поэтому последним, считает политик, следует передать два-три штата, где они смогут спокойно жить. Также у афроамериканцев на этих территориях будет своя полиция, свои врачи и свои преподаватели, считает депутат.

"И они не будут сталкиваться с белыми. Может быть, даже ограничить въезд белых в эти штаты", — сказал Жириновский.

С другой стороны, парламентарий отметил, что необходимо помочь всем желающим чернокожим американцам переселиться в Африку . В частности, подчеркнул депутат, по-английски разговаривают в восточной части континента, где их "с удовольствием примут, дадут хорошую работу и жилье".

"Для них это будет возвращением на историческую родину, они будут там господствовать, никто никогда их не упрекнет в том, что они черные. А среди белых американцев они всегда будут чувствовать себя в неудобном положении", — заключил Жириновский.