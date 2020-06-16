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Исследование: самой перспективной для карьеры россияне считают сферу IT
Почти половина россиян полагает, что сфера информационных технологий (IT) - самая перспективная для развития карьеры, говорится в отчете сервиса поиска работы и РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:04
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_0:386:7360:4526_1400x0_80_0_0_eac6682d1de434b5e1cc23ec810b9826.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кем стать, навигатор абитуриента, работа.ру, общество

Исследование: самой перспективной для карьеры россияне считают сферу IT

06:06 16.06.2020 (обновлено: 09:04 16.06.2020)
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© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Почти половина россиян полагает, что сфера информационных технологий (IT) - самая перспективная для развития карьеры, говорится в отчете сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Сервис провел опрос ранее в июне среди 2,1 тысячи своих пользователей старше 18 лет из всех субъектов РФ и выяснил, какие сферы они считают самыми перспективными для успешной карьеры.
"Наиболее перспективной отраслью (множественный выбор) большинство жителей России (49%) назвали сферу IT (информационных технологий). На втором месте оказалась медицина - ее выбрали 37% опрошенных", - говорится в отчете.
По 29% респондентов обозначили хорошие перспективы в сферах искусственного интеллекта и робототехники. Пятерку рейтинга замыкает строительство - 27% опрошенных считают, что в этой отрасли можно построить успешную карьеру.
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Кроме того, четверть опрошенных жителей России отметили перспективы развития отрасли энергетики и добывающей промышленности, по 24% голосов получили сфера предпринимательства и финансов и отрасль образования. 22% респондентов считают самой перспективной сферу нанотехнологий, а 21% отметили сферы промышленности и сельского хозяйства.
Менее 20% опрошенных отметили перспективы развития таких отраслей, как биотехнологии, логистика, маркетинг и PR, космос, экология, государственная служба, туризм, сфера обслуживания, дизайн, HR, медиа, культура. А в качестве "другого" респонденты предложили свои интересные варианты - например, урбанистику и блогинг.
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