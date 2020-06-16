Исследование: самой перспективной для карьеры россияне считают сферу IT

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Почти половина Почти половина россиян полагает, что сфера информационных технологий (IT) - самая перспективная для развития карьеры, говорится в отчете сервиса поиска работы и подбора персонала " Работа.ру ", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Сервис провел опрос ранее в июне среди 2,1 тысячи своих пользователей старше 18 лет из всех субъектов РФ и выяснил, какие сферы они считают самыми перспективными для успешной карьеры.

"Наиболее перспективной отраслью (множественный выбор) большинство жителей России (49%) назвали сферу IT (информационных технологий). На втором месте оказалась медицина - ее выбрали 37% опрошенных", - говорится в отчете.

По 29% респондентов обозначили хорошие перспективы в сферах искусственного интеллекта и робототехники. Пятерку рейтинга замыкает строительство - 27% опрошенных считают, что в этой отрасли можно построить успешную карьеру.

Кроме того, четверть опрошенных жителей России отметили перспективы развития отрасли энергетики и добывающей промышленности, по 24% голосов получили сфера предпринимательства и финансов и отрасль образования. 22% респондентов считают самой перспективной сферу нанотехнологий, а 21% отметили сферы промышленности и сельского хозяйства.