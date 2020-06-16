Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572977197.html
Врачи тестируют жителей труднодоступных районов Дагестана на COVID-19
Выездные бригады врачей полевых госпиталей Минобороны России начали тестировать население Дагестана на COVID-19 в труднодоступных районах республики с... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
республика дагестан
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/36453/94/364539422_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_a2dfe7b5f607b41547d05fabd2f31ee5.jpg
https://ria.ru/20200616/1572976027.html
https://ria.ru/20200613/1572896738.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/36453/94/364539422_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_a2dfe7b5f607b41547d05fabd2f31ee5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/36453/94/364539422_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_d348bb394928492ed946ecbc10bbc153.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/36453/94/364539422_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_80c31116c4edb11eb9afe71c89a2e47b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, республика дагестан, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

Врачи тестируют жителей труднодоступных районов Дагестана на COVID-19

05:50 16.06.2020
408
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСело Гуниб в Дагестане
Село Гуниб в Дагестане
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Село Гуниб в Дагестане. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Выездные бригады врачей полевых госпиталей Минобороны России начали тестировать население Дагестана на COVID-19 в труднодоступных районах республики с использованием новейших мобильных лабораторий, сообщает Минобороны России.
Ранее сообщалось, что мобильные лаборатории были поставлены в республику Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) при содействии Минобороны России. Они успешно применялись российскими военными медиками на территории полевого госпиталя в итальянском Бергамо.
"В рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в труднодоступных районах республики Дагестан выездные бригады военных специалистов продолжают оказывать не только медицинскую и консультативную помощь населению, но и приступили к тестированию граждан на наличие вируса COVID-19", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на базе фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и участковых больниц горных селений военные врачи отбирают биопробы для проведения ПЦР диагностики, которая проводится с использованием новейших мобильных лабораторий.
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
03:44Распространение нового коронавируса
В Чите выписали первых пациентов из военного госпиталя
"Данная система диагностики является одной из самых быстрых и точных систем диагностики коронавируса в мире и позволяет получать результат за 30 минут", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что всего военными врачами полевых госпиталей Минобороны России выполнено шесть вне госпитальных выездных консультаций, принято более 800 граждан и отобрано свыше 800 биопроб для проведения ПЦР диагностики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
13 июня, 23:03Распространение нового коронавируса
Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
120001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийРеспублика ДагестанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Рекомендуем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Доклинические испытания российской вакцины от COVID-19 завершатся летом
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане
Дербент
В Дагестане шесть человек пострадали в конфликте во временном лагере
Медики на крыльце красной зоны
В России в ближайшие дни начнутся испытания вакцины от COVID-19 на людях
Президент РФ Владимир Путин и почётный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов во время встречи в Махачкале
Путин поздравил с юбилеем экс-главу Дагестана Магомедова
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Репетиции парадов Победы пройдут в десяти городах на юге России
Строительство газопровода Северный поток-2
Германия и Польша не согласовали позиции по "Северному потоку — 2"
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
Девушка за компьютером
В России выросли продажи антивирусного ПО
Аэропорт Северный в Грозном
В Грозном возобновили регулярные рейсы в российские города
Удаленный режим работы
В Госдуму внесут законопроект об удаленной работе
Район Синсаибаси в Осаке
В Японии антитела выявили менее чем у 0,17% прошедших тестирование
Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицию
Сотрудник полиции
В Дагестане рассказали о пострадавших в беспорядках во временном лагере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
Лента новостейМолния