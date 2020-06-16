Агутин прокомментировал странный вид Расторгуева на фото

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Певец Леонид Агутин ответил на вопросы подписчиков инстаграма по поводу здоровья лидера "Любэ".
В публикации, посвященной Дню России, певец разместил две фотографии. На втором снимке, помимо Агутина, запечатлены Николай Расторгуев, Григорий Лепс и Александр Маршал. Одному из пользователей показалось, что с солистом группы "Любэ" что-то не так, в комментариях к посту здоровьем музыканта поинтересовались и другие люди.
"А что с Расторгуевым? Выглядит неважно", — спросил @andrei_k_o_v.
На это Агутин признался, что просто применил фильтр.
"С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил", — ответил певец.
Ранее пользователи инстаграма удивились обработанной фотографии Анны Семенович. Тогда певица в шутку поинтересовалась у поклонников, будут ли люди после самоизоляции с "двойным подбородком", как на ее отфотошопленном изображении.
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