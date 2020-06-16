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Агутин прокомментировал странный вид Расторгуева на фото
Певец Леонид Агутин ответил на вопросы подписчиков инстаграма по поводу здоровья лидера "Любэ". РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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музыка, шоу-бизнес, инстаграм, александр маршал, любэ, григорий лепс, николай расторгуев, леонид агутин

Агутин прокомментировал странный вид Расторгуева на фото

05:43 16.06.2020 (обновлено: 13:58 16.06.2020)
69837
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Николай Расторгуев
Певец Николай Расторгуев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Николай Расторгуев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Певец Леонид Агутин ответил на вопросы подписчиков инстаграма по поводу здоровья лидера "Любэ".
В публикации, посвященной Дню России, певец разместил две фотографии. На втором снимке, помимо Агутина, запечатлены Николай Расторгуев, Григорий Лепс и Александр Маршал. Одному из пользователей показалось, что с солистом группы "Любэ" что-то не так, в комментариях к посту здоровьем музыканта поинтересовались и другие люди.
"А что с Расторгуевым? Выглядит неважно", — спросил @andrei_k_o_v.
На это Агутин признался, что просто применил фильтр.
"С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил", — ответил певец.
Ранее пользователи инстаграма удивились обработанной фотографии Анны Семенович. Тогда певица в шутку поинтересовалась у поклонников, будут ли люди после самоизоляции с "двойным подбородком", как на ее отфотошопленном изображении.
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КультураМузыкаШоу-бизнесИнстаграмАлександр МаршалЛюбэГригорий ЛепсНиколай РасторгуевЛеонид Агутин
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