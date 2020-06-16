Агутин прокомментировал странный вид Расторгуева на фото

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 12 Июн 2020 в 9:33 PDT

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На это Агутин признался, что просто применил фильтр.

"С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил", — ответил певец.