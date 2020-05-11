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Семенович поразила поклонников необычным фото
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РИА Новости

Семенович поразила поклонников необычным фото

02:01 11.05.2020
87497
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПевица Анна Семенович
Певица Анна Семенович
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Певица Анна Семенович. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Певица Анна Семенович поразила своих поклонников, разместив в Instagram шуточный снимок, на котором запечатлена с "двойным подбородком".
"Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть, как на первом фото или на втором?" - прокомментировала певица пост, разместив также свое обычное фото.
"Разве можно так пугать? Меня чуть кондрашка не хватила!" - написал один из подписчиков певицы.
"Господи, Анна, зачем Вы так пугаете?" - заметил другой комментатор.
"Аня! Да ну вас, аж испугала", - добавил еще один пользователь.
При этом многие поклонники Семенович поддержали певицу, положительно оценив ее чувство юмора.
"Красоту ничем не испортишь!" - написал один из них.
"Молодец, с чувством юмора у человека все норм, так держать!" - отметил другой пользователь.
"Наконец-то без фотошопа", - пошутил третий комментатор.
Телеведущая Роза Сябитова
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19846714117
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РоссияШоу-бизнесАнна Семенович
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