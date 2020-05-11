Семенович поразила поклонников необычным фото

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Певица Певица Анна Семенович поразила своих поклонников, разместив в Instagram шуточный снимок, на котором запечатлена с "двойным подбородком".

"Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть, как на первом фото или на втором?" - прокомментировала певица пост, разместив также свое обычное фото.

"Разве можно так пугать? Меня чуть кондрашка не хватила!" - написал один из подписчиков певицы.

"Господи, Анна, зачем Вы так пугаете?" - заметил другой комментатор.

"Аня! Да ну вас, аж испугала", - добавил еще один пользователь.

При этом многие поклонники Семенович поддержали певицу, положительно оценив ее чувство юмора.

"Красоту ничем не испортишь!" - написал один из них.

"Молодец, с чувством юмора у человека все норм, так держать!" - отметил другой пользователь.