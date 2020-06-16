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"Езжайте в свою Россию": в Латвии врач обругал русскоговорящую женщину
Врач из Резекне устроил перепалку с пенсионеркой, обратившейся к нему по-русски. Об этом оказавшаяся в эпицентре скандала с медиком Таисия рассказала в передаче РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:05
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РИА Новости
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россия, дискриминация, русский язык в мире, латвия, в мире

"Езжайте в свою Россию": в Латвии врач обругал русскоговорящую женщину

04:36 16.06.2020 (обновлено: 06:05 16.06.2020)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Врач из Резекне устроил перепалку с пенсионеркой, обратившейся к нему по-русски. Об этом оказавшаяся в эпицентре скандала с медиком Таисия рассказала в передаче TV3 BezTabu.
Внучка собеседницы телеканала повредила палец во время игры, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Там ее принял дежурный травматолог Интс Веверис. Ребенок общался с медиком по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, и на просьбу по-русски сообщить ей диагноз врач ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину "фашисткой из России" и сказал ей по-русски уезжать из страны.
"Езжай в Россию и там выдвигай свои права", — процитировала Таисия врача.
Она также призналась, что не говорит по-латышски не из принципа, а только потому, что не знает этот язык.
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"По правде говоря, я очень страдаю из-за того, что не знаю латышский язык. Это не какая-то принципиальная позиция, я просто не могу его выучить. Я являюсь гражданкой России и живу в русскоязычном поселке, поэтому не могу закрепить знания, нет результата. Я сама из-за этого страдаю", — посетовала женщина журналистам.
Вернувшись домой после инцидента, Таисия поделилась историей с сыном Андреем, который отправился к обидчику своей матери в больницу, оповестив об этом полицию. Мужчина также включил диктофон на телефоне и предупредил медиков об этом.
На аудиозаписи Андрей пытался выяснить у Вевериса адрес, по которому "отправляли" его мать. Врач ему ответил: "Туда, где занимаются русским фашизмом". После словесной перепалки Веверис также обратился в правоохранительные органы и заявил, что его якобы избили.
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"Когда я понял, что с этим человеком у меня никакого диалога не получится, я принципиально замолчал и ждал прибытия работников полиции", — сказал Андрей.
Как отмечает Sputnik Латвия, страница врача в фейсбуке свидетельствует о том, что у него нет проблем с русским языком, поскольку большинство публикаций на ней — перепосты на кириллице. Также сообщается, что это не первый инцидент с Веверисом, в частности, в интернете можно найти отзывы и жалобы на него. Кроме того, перед устройством в больницу в Резекне медик несколько раз менял место работы.
Полиция получила заявление от обеих сторон конфликта и начала расследование. Также внутреннее расследование проходит в больнице.
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.
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