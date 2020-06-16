Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова

"Лучше бы они продолжали молчать", — написал Соловьев в Telegram .

Несколько дней спустя актер записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также пообещал помощь, если "ее примут". Однако родные Захарова не приняли извинений артиста и отказались от предложенной помощи.