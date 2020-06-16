https://ria.ru/20200616/1572975810.html
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра "Современник", призвавшего проявить великодушие и не впадать в крайность при РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:23
2020-06-16T09:24
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
владимир соловьев (телеведущий)
михаил ефремов
современник (театр)
общество
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https://ria.ru/20200616/1572975295.html
Сергей Смирнов
Что за бред, какакя нафиг "общая боль", кого они лечат. И что это за блин "молчание было вызвано шоком", я более чем уверен что между собой сотрудники стали перетирать этот случай в ту же секунду как об этом узнали. Кто вообще этот текст писал, он вообще понимает что он не в кино, что это реальная жизнь?? Почему вы вообще Ефремова защищаете, вы можете мотивированно объяснить?
942
Анна Гладкова
Я считаю так - падающего не стоит закидывать камнями. Не нам судить Ефремова. Есть для этого силы.
922
400
россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, современник (театр), общество