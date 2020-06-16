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Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра "Современник", призвавшего проявить великодушие и не впадать в крайность при РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:24
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
владимир соловьев (телеведущий)
михаил ефремов
современник (театр)
общество
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Что за бред, какакя нафиг "общая боль", кого они лечат. И что это за блин "молчание было вызвано шоком", я более чем уверен что между собой сотрудники стали перетирать этот случай в ту же секунду как об этом узнали. Кто вообще этот текст писал, он вообще понимает что он не в кино, что это реальная жизнь?? Почему вы вообще Ефремова защищаете, вы можете мотивированно объяснить?
942
Я считаю так - падающего не стоит закидывать камнями. Не нам судить Ефремова. Есть для этого силы.
922
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россия
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353
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, современник (театр), общество

Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова

03:23 16.06.2020 (обновлено: 09:24 16.06.2020)
324894
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра "Современник", призвавшего проявить великодушие и не впадать в крайность при осуждении ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
В театре отметили, что их молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с артистом. В "Современнике" назвали случившееся огромной трагедией, а также "общей болью, которую невозможно выразить".

"Лучше бы они продолжали молчать", — написал Соловьев в Telegram.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем джипа, выехал на полосу встречного движения и врезался в "Ладу". Ее водитель Сергей Захаров умер от полученных травм в больнице.
Несколько дней спустя актер записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также пообещал помощь, если "ее примут". Однако родные Захарова не приняли извинений артиста и отказались от предложенной помощи.
Актер Михаил Ефремов
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Михаил ЕфремовСовременник (театр)Общество
Популярные комментарии
Что за бред, какакя нафиг "общая боль", кого они лечат. И что это за блин "молчание было вызвано шоком", я более чем уверен что между собой сотрудники стали перетирать этот случай в ту же секунду как об этом узнали. Кто вообще этот текст писал, он вообще понимает что он не в кино, что это реальная жизнь?? Почему вы вообще Ефремова защищаете, вы можете мотивированно объяснить?
16 июня, 03:38
СССергей Смирнов
845018385
Я считаю так - падающего не стоит закидывать камнями. Не нам судить Ефремова. Есть для этого силы.
16 июня, 03:41
АГАнна Гладкова
268110546591
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