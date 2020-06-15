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В театре "Современник" призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым
2020-06-16T01:06
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
современник (театр)
происшествия
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Современник зарабатывал деньги на пьянстве и наркомании Ефремова. Он не имеет абсолютно никакого морального права на слова в защиту своего "мажоритарного" инвестора. Лучшим словом было скорбное молчание, после сказанного проще самораспуститься.
90
двух правд нет. но эти хотят и вашим и нашим. лицедеи 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, современник (театр), происшествия

В театре "Современник" призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

23:07 15.06.2020 (обновлено: 01:06 16.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Коллектив театра "Современник" призвал проявить великодушие и не впадать в крайность осуждения в ситуации, произошедшей с актером Михаилом Ефремовым, который всегда был и остается неотъемлемой частью театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения в понедельник.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашний арест, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

"Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей "Современника" - Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся - огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить", - говорится в сообщении.

"Современник" приносит свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. "Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным", - добавили в театре.
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Коллектив просит в это невероятно сложное время оставаться всех великодушными, не впадать в крайность осуждения. "Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие - это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас. Берегите себя", - заключили в театре.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Владимир Познер
Вчера, 06:57
Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
2802316162
Обсудить 15
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовСовременник (театр)Происшествия
Популярные комментарии
Современник зарабатывал деньги на пьянстве и наркомании Ефремова. Он не имеет абсолютно никакого морального права на слова в защиту своего "мажоритарного" инвестора. Лучшим словом было скорбное молчание, после сказанного проще самораспуститься.
15 июня, 23:26
Александр Дьяков
8001207
двух правд нет. но эти хотят и вашим и нашим. лицедеи 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
15 июня, 23:14
Evgeniy Domichev
7200404
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