Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицию

МАХАЧКАЛА, 16 июн — РИА Новости. Граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на сотрудников полиции из-за того, что не могут вернуться домой, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шахиев.
"Граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать пересечения границы, напали на четырех сотрудников полиции, разбили машины, поэтому были стянуты дополнительные силы. Сейчас все успокоились, все завершилось", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, утром состоится встреча с представителями Азербайджана, с которыми обговорят ситуацию.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.