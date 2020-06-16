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Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицию
Граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на сотрудников полиции из-за того, что не могут вернуться домой, сообщил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:52
беспорядки во временном лагере в дагестане
республика дагестан
азербайджан
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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беспорядки во временном лагере в дагестане, республика дагестан, азербайджан, происшествия

Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицию

02:36 16.06.2020 (обновлено: 11:52 16.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
© РИА Новости
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Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 16 июн — РИА Новости. Граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на сотрудников полиции из-за того, что не могут вернуться домой, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шахиев.

"Граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать пересечения границы, напали на четырех сотрудников полиции, разбили машины, поэтому были стянуты дополнительные силы. Сейчас все успокоились, все завершилось", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, утром состоится встреча с представителями Азербайджана, с которыми обговорят ситуацию.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
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Беспорядки во временном лагере в ДагестанеРеспублика ДагестанАзербайджанПроисшествия
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