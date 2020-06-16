СМИ узнало, как стрелок готовился к нападению на полицейских в Москве

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
Подчеркивается, что на страницах злоумышленник просил перед атакой помощи "у высших сил", а также хотел "ускорить встречу".
Кроме того, в телефоне мужчины найдены записи с нападениями на полицейских. Отмечается, что сейчас в квартире стрелка проводятся обыски.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов планируют опросить двоих соседей злоумышленника, которые, так же, как и он, приехали в столицу из Ингушетии.
Стрельба на Ленинском
В понедельник на Ленинском проспекте произошла перестрелка с участием полицейских. Сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение ПДД. В это время по ним начал стрелять прохожий, вынудив правоохранителей открыть ответный огонь из табельного оружия.
Злоумышленника, уроженца Назрани Ратмира Галаева, ранили и задержали. Один из источников РИА Новости сообщил, что мужчина скончался, однако позже в Следственном комитете опровергли эту информацию. Срочно госпитализировали одного из полицейских, который получил тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело.
Вчера, 17:06Опубликовано видео с места перестрелки в Москве