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https://ria.ru/20200616/1572975237.html
СМИ узнало, как стрелок готовился к нападению на полицейских в Москве
"Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:28
стрельба на ленинском проспекте
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
назрань
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572959427.html
А были сомнения? Сталина на них не хватает. Большое они никого не боятся.
16
11
россия
москва
назрань
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572975219_0:20:778:458_1400x0_80_0_0_6d0d34f2e4d6beb64b3ebb962f649ffb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба на ленинском проспекте, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, назрань, происшествия

СМИ узнало, как стрелок готовился к нападению на полицейских в Москве

02:32 16.06.2020 (обновлено: 07:28 16.06.2020)
8584
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
Подчеркивается, что на страницах злоумышленник просил перед атакой помощи "у высших сил", а также хотел "ускорить встречу".
Кроме того, в телефоне мужчины найдены записи с нападениями на полицейских. Отмечается, что сейчас в квартире стрелка проводятся обыски.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов планируют опросить двоих соседей злоумышленника, которые, так же, как и он, приехали в столицу из Ингушетии.
Кадры с места стрельбы на Ленинском проспекте столицы
Вчера, 18:39
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Стрельба на Ленинском

В понедельник на Ленинском проспекте произошла перестрелка с участием полицейских. Сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение ПДД. В это время по ним начал стрелять прохожий, вынудив правоохранителей открыть ответный огонь из табельного оружия.
Злоумышленника, уроженца Назрани Ратмира Галаева, ранили и задержали. Один из источников РИА Новости сообщил, что мужчина скончался, однако позже в Следственном комитете опровергли эту информацию. Срочно госпитализировали одного из полицейских, который получил тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело.
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Вчера, 17:06
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
757816513
Обсудить 11
Стрельба на Ленинском проспектеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваНазраньПроисшествия
Популярные комментарии
А были сомнения? Сталина на них не хватает. Большое они никого не боятся.
16 июня, 03:53
TTTipys Tipys
1500001
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