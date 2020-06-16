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Появилось видео обыска квартиры стрелка, ранившего полицейских в Москве
Опубликовано видео с сотрудниками правоохранительных органов, которые прибыли в квартиру стрелка, напавшего на полицейских в Москве. Кадрами поделился РЕН ТВ. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:13
стрельба на ленинском проспекте
обыск
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
москва
назрань
стрельба
происшествия
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Нужна реформа закона о самообороне! У бандитов оружие будет всегда, на то они и бандиты! Но и граждане должны иметь право себя защитить, не дожидаясь пока в них сначала выстрелят!
63
А может лучше бандитов зачистить? А росгвардия на что, прохожих дубинками колотить?
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республика ингушетия
москва
назрань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба на ленинском проспекте, обыск, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, москва, назрань, стрельба, происшествия

Появилось видео обыска квартиры стрелка, ранившего полицейских в Москве

00:41 16.06.2020 (обновлено: 09:13 16.06.2020)
24526
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Опубликовано видео с сотрудниками правоохранительных органов, которые прибыли в квартиру стрелка, напавшего на полицейских в Москве. Кадрами поделился РЕН ТВ.
По информации канала, в доме должны пройти обыски. Также предстоит общение с двумя соседями злоумышленника, которые, так же, как и он, приехали в столицу из Ингушетии.

Стрельба на Ленинском

В понедельник на Ленинском проспекте произошла перестрелка. Сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение ПДД. В это время по ним начал стрелять прохожий, вынудив открыть ответный огонь из табельного оружия.
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Злоумышленника, уроженца Назрани Ратмира Галаева, ранили и задержали. Один из источников РИА Новости сообщил, что мужчина скончался, однако позже СК опроверг эту информацию.
Кроме того, тяжелые ранения получил полицейский. Его срочно госпитализировали.
После инцидента возбудили уголовное дело. Ситуацию под особый контроль взял московский прокурор.
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Стрельба на Ленинском проспектеОбыскСледственный комитет России (СК РФ)Республика ИнгушетияМоскваНазраньстрельбаПроисшествия
Популярные комментарии
Нужна реформа закона о самообороне! У бандитов оружие будет всегда, на то они и бандиты! Но и граждане должны иметь право себя защитить, не дожидаясь пока в них сначала выстрелят!
16 июня, 05:45
Maxim Maxim
31201128
А может лучше бандитов зачистить? А росгвардия на что, прохожих дубинками колотить?
16 июня, 05:58
VGVLADIMIR GROMOV
2500109
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