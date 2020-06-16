https://ria.ru/20200616/1572974140.html
Появилось видео обыска квартиры стрелка, ранившего полицейских в Москве
Опубликовано видео с сотрудниками правоохранительных органов, которые прибыли в квартиру стрелка, напавшего на полицейских в Москве. Кадрами поделился РЕН ТВ. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T00:41
2020-06-16T09:13
стрельба на ленинском проспекте
обыск
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
москва
назрань
стрельба
происшествия
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572974099_0:0:1528:860_1400x0_80_0_0_5031475a53d464627cd0e229adc66751.png
https://ria.ru/20200615/1572961617.html
https://ria.ru/20200615/1572966354.html
Maxim Maxim
Нужна реформа закона о самообороне! У бандитов оружие будет всегда, на то они и бандиты! Но и граждане должны иметь право себя защитить, не дожидаясь пока в них сначала выстрелят!
63
VLADIMIR GROMOV
А может лучше бандитов зачистить? А росгвардия на что, прохожих дубинками колотить?
35
15
республика ингушетия
москва
назрань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572974099_0:0:1528:860_1400x0_80_0_0_5031475a53d464627cd0e229adc66751.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на ленинском проспекте, обыск, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, москва, назрань, стрельба, происшествия