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Эксперт рассказал, почему нужно отключать телефон в зоне плохого сигнала
В зоне плохого сигнала сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее, чем обычно. Именно поэтому мобильные устройства в поездах по России или на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T02:15
денис кусков
технологии
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155656/06/1556560640_0:223:3076:1953_1400x0_80_0_0_a0a8fc0f957ede4d7ee4f1db22ad1046.jpg
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РИА Новости
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60
денис кусков, технологии, общество

Эксперт рассказал, почему нужно отключать телефон в зоне плохого сигнала

02:15 16.06.2020
10066
© РИА Новости / Илья ПиталевПассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
Пассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В зоне плохого сигнала сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее, чем обычно. Именно поэтому мобильные устройства в поездах по России или на даче стоит отключать, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков.
"Телефон постоянно ищет ближайшую базовую станцию своего мобильного оператора. Чем она дальше расположена, тем быстрее садится батарейка. Это очень легко заметить, когда вы едете в поезде. Даже если вы не будете пользоваться телефоном, за ночь аккумулятор может полностью разрядиться", — объясняет эксперт.
Большой угрозы для здоровья человека постоянно включенный гаджет не представляет. Однако стоить помнить о том, что если ближайшая базовая станция расположена далеко, телефон затрачивает больше энергии, а значит, от него исходит большее электромагнитное излучение, пояснил он.
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682033513
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Денис КусковТехнологииОбщество
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