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Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T00:48
россия
солсбери
юлия скрипаль
сергей скрипаль
дело об отравлении скрипалей
главное разведывательное управление рф
форин-офис
великобритания
в мире
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https://ria.ru/20200607/1572587730.html
https://ria.ru/20200304/1568129054.html
Если бы не эти два ГРУшника , с их смешными объяснениями . То можно было бы ещё сомневаться , а так всем понятно , что это дело рук Кремля , вопрос - зачем ?
104
Захарова прокоментировала сериал- на Русском языке, кто её услышит. Вот сняли бы фильм про Уилана и амеровских шпионов, и всё это на англиском был бы толк, а так - мышиная возня
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10
россия
солсбери
великобритания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_0:0:3124:1757_1400x0_80_0_0_966d7b8526d0d4fcf34515e66f677379.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, солсбери, юлия скрипаль, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, главное разведывательное управление рф, форин-офис, великобритания, в мире

Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей

00:31 16.06.2020 (обновлено: 00:48 16.06.2020)
13136
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.

"Если бы такой сериал появился у нас сейчас, вы знаете, что бы сказали на Даунинг-Стрит (адрес резиденции премьер-министра Великобритании, — ред.)? Русские уводят внимание и отвлекают внимание общественности от расследования, они запутывают дело, это кремлевская пропаганда, они специально занимаются дезинформацией, чтобы люди никогда не нашли правду. Вот что бы они сказали", — заявила Захарова в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

"Все дело, как вы понимаете, было полностью сфальсифицировано. Это колоссальная махинация в общем-то в традициях Туманного Альбиона", — добавила также она.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял Россию в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
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Обсудить 10
РоссияСолсбериЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейГлавное разведывательное управление РФФорин-офисВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Если бы не эти два ГРУшника , с их смешными объяснениями . То можно было бы ещё сомневаться , а так всем понятно , что это дело рук Кремля , вопрос - зачем ?
16 июня, 01:12
freizdorf
21511373
Захарова прокоментировала сериал- на Русском языке, кто её услышит. Вот сняли бы фильм про Уилана и амеровских шпионов, и всё это на англиском был бы толк, а так - мышиная возня
16 июня, 02:06
Сергей
2503108
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