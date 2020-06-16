Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей

"Если бы такой сериал появился у нас сейчас, вы знаете, что бы сказали на Даунинг-Стрит (адрес резиденции премьер-министра Великобритании, — ред.)? Русские уводят внимание и отвлекают внимание общественности от расследования, они запутывают дело, это кремлевская пропаганда, они специально занимаются дезинформацией, чтобы люди никогда не нашли правду. Вот что бы они сказали", — заявила Захарова в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".