https://ria.ru/20200616/1572965351.html
"Большие гастроли" проведут прямые трансляции из театров России
В рамках программы "Большие гастроли – онлайн" пройдет Неделя трансляций спектаклей из городов России, сообщает пресс-служба министерства культуры. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:35
2020-06-16T06:35
культура
самоизоляция
коронавирус в россии
театр
новости культуры
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, коронавирус в россии, театр, новости культуры
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В рамках программы "Большие гастроли – онлайн" пройдет Неделя трансляций спектаклей из городов России, сообщает пресс-служба министерства культуры.
"С 16 по 21 июня программа "Больших гастролей – онлайн" представляет Неделю трансляций спектаклей из городов России – прямые включения из театров Костромы, Читы, Улан-Удэ, Москвы, Калуги", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что театральные коллективы покажут спектакли в залах без зрителей, онлайн-трансляции будут вестись в режиме прямого эфира. Будут показаны постановки зарубежных классиков и современных российских авторов, среди которых постановка "Соловей и Роза" по сказке Оскара Уайльда Забайкальского государственного театра кукол "Тридевятое царство" и спектакль "Кентервильское привидение" Московского детского камерного театра кукол.
Всероссийский интернет-проект "Большие гастроли-онлайн" стартовал в марте в связи с введением режима самоизоляции, в нем приняли участие театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Астрахани, Архангельска, Калининграда, Республики Коми и других регионов.