Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200616/1572965351.html
"Большие гастроли" проведут прямые трансляции из театров России
В рамках программы "Большие гастроли – онлайн" пройдет Неделя трансляций спектаклей из городов России, сообщает пресс-служба министерства культуры. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:35
культура
самоизоляция
коронавирус в россии
театр
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572120570_0:39:753:462_1400x0_80_0_0_2c1534cf21e24081518e55163ec0c0ba.jpg
https://ria.ru/20200507/1571098298.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572120570_0:39:753:462_1400x0_80_0_0_2c1534cf21e24081518e55163ec0c0ba.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572120570_42:0:709:500_1400x0_80_0_0_65e5af0e32ce8e36c6dc0b8da02a952c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572120570_126:0:626:500_1400x0_80_0_0_cecddc36a20fa60b081f92a58ca1585e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самоизоляция, коронавирус в россии, театр, новости культуры

"Большие гастроли" проведут прямые трансляции из театров России

06:35 16.06.2020
184
© предосталено прес-службой проекта "Большие гастроли"Сцена из спектакля "Солнечный луч" Московского областного театра кукол
Сцена из спектакля Солнечный луч Московского областного театра кукол
© предосталено прес-службой проекта "Большие гастроли"
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В рамках программы "Большие гастроли – онлайн" пройдет Неделя трансляций спектаклей из городов России, сообщает пресс-служба министерства культуры.
"С 16 по 21 июня программа "Больших гастролей – онлайн" представляет Неделю трансляций спектаклей из городов России – прямые включения из театров Костромы, Читы, Улан-Удэ, Москвы, Калуги", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что театральные коллективы покажут спектакли в залах без зрителей, онлайн-трансляции будут вестись в режиме прямого эфира. Будут показаны постановки зарубежных классиков и современных российских авторов, среди которых постановка "Соловей и Роза" по сказке Оскара Уайльда Забайкальского государственного театра кукол "Тридевятое царство" и спектакль "Кентервильское привидение" Московского детского камерного театра кукол.
Всероссийский интернет-проект "Большие гастроли-онлайн" стартовал в марте в связи с введением режима самоизоляции, в нем приняли участие театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Астрахани, Архангельска, Калининграда, Республики Коми и других регионов.
Спектакль Веселый солдат Московского Губернского театра в рамках проекта Большие гастроли-онлайн
7 мая, 15:28Культура
Десять миллионов зрителей посмотрели спектакли проекта "Большие гастроли"
000000
КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииТеатрНовости культуры
Рекомендуем
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Парад Победы не состоится в 14 российских городах
Трамвай Бессмертный полк с фотографиями ветеранов в Иркутске
В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Прохожие на Красной площади в Москве
В ФНПР не поддерживают предложение о сокращении новогодних каникул
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Люди на открытии елки у центра семьи Казан в Казани
Эксперт оценил проект о сокращении новогодних каникул
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект об "удаленке"
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил перенести начало учебного года
Спички
В Новосибирской области подросток не захотел идти в школу и сжег ее
Военнослужащие во время погрузки учебных снарядов на учениях артиллерийских подразделений
В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
В Красноярске следователи задержали женщину, подозреваемую в нанесении побоев малолетней внучке
В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте
Актриса Чулпан Хаматова
Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере "Они"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
Лента новостейМолния