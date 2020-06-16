"Большие гастроли" проведут прямые трансляции из театров России

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В рамках программы "Большие гастроли – онлайн" пройдет Неделя трансляций спектаклей из городов России, сообщает пресс-служба министерства культуры.

"С 16 по 21 июня программа "Больших гастролей – онлайн" представляет Неделю трансляций спектаклей из городов России – прямые включения из театров Костромы, Читы, Улан-Удэ, Москвы, Калуги", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что театральные коллективы покажут спектакли в залах без зрителей, онлайн-трансляции будут вестись в режиме прямого эфира. Будут показаны постановки зарубежных классиков и современных российских авторов, среди которых постановка "Соловей и Роза" по сказке Оскара Уайльда Забайкальского государственного театра кукол "Тридевятое царство" и спектакль "Кентервильское привидение" Московского детского камерного театра кукол.