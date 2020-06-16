Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572957743.html
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
В оставшиеся две недели до голосования по поправкам в Конституцию агитация за и против будет только нарастать — но основные претензии противников уже понятны... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:16
кпрф
госдума рф
кпсс
владимир путин
авторы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753303_26:0:3051:1702_1400x0_80_0_0_e7aae39a25590b729e7d7c3be7aea209.jpg
https://ria.ru/20200611/1572784294.html
https://ria.ru/20200614/1572919838.html
https://ria.ru/20200612/1572851936.html
Очередная агитка почему должны проголосовать "за". Разнесите голосование по пунктам, а не все в одной куче. Я категорически против принятия поправок в том виде, как они есть сейчас. ИМенно поэтому со статьей не согласен. Набор "притянутых за уши" клише и шаблонов. Попытка манипуляции мнением.
570
Вы полностью правы!!!
316
630
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753303_26:0:3051:1702_1400x0_80_0_0_e7aae39a25590b729e7d7c3be7aea209.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753303_337:0:3068:2048_1400x0_80_0_0_9db831a68d61ceff44e82f795a489c88.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753303_40:0:2088:2048_1400x0_80_0_0_7d2790c7492aacfd0c6e73203bd79ffa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кпрф, госдума рф, кпсс, владимир путин, авторы, в мире

Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию

08:00 16.06.2020 (обновлено: 09:16 16.06.2020)
90285
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
В оставшиеся две недели до голосования по поправкам в Конституцию агитация за и против будет только нарастать — но основные претензии противников уже понятны. Называющие себя демократами и правозащитниками поклонники "святых 90-х" возмущаются "государственным переворотом" и призывают голосовать против, Навальный выступает за бойкот голосования, против высказалась и КПРФ. Если "демократам" и навальнистам в принципе не нравится все, что исходит от Владимира Путина, то аргументация коммунистов более сложна: закрепление социального статуса государства — это хорошо, но "укрепление президентской диктатуры и усиление олигархического правления" — это очень плохо. Но о какой диктатуре и о каких олигархах идет речь — мы что, вернулись в 90-е?
Ведь именно тогда правил президент, лишившийся за в буквальном смысле слова антинародные реформы общественной поддержки и расстрелявший парламент, — после чего из ловких людей и возникли олигархи, скупившие за бесценок госсобственность, приватизировавшие многие функции государства и коррумпировавшие госаппарат, превращая чиновников в своих ставленников или подельников. Классическое олигархическое правление при опоре на диктатуру президента-марионетки, не имевшего никакой опоры в народе.
И в 2020 году нам рассказывают, что Путин собирается укрепить диктатуру и усилить власть олигархов? Которых он же и убрал от власти в начале нулевых?
Сам президент ответил критикам в интервью, которое он дал в пятницу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" :
Доллары
11 июня, 09:14
Эксперт объяснил, почему даже очень богатые люди в России не олигархи
"Что касается олигархического правления и усиления диктатуры. Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня — на сегодняшний день — президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить. Эта существенная часть полномочий отдается парламенту. <…> Это еще один шаг туда, вперед, к демократизации нашего общества, постепенно, без рывков, но именно в этом направлении".
В России останется сильная президентская власть — но одновременно вырастет и роль парламента, увеличится и вес министерского портфеля. Что это, как не усложнение политической системы, настройка системы сдержек и противовесов? И самое главное — все эти изменения предлагает президент, который пользуется поддержкой большинства народа, и не только в момент выборов, но и все годы своего правления. То есть обладает полной легитимностью — а предложенные поправки вступят в силу только в том случае, если будут поддержаны на всенародном голосовании. Что же здесь недемократичного?
Наоборот, Путин как раз и опирается на мнение большинства, на его поддержку. В этом его сила — а не в опоре на те или иные элитные слои или группировки. Это как раз и выводит из себя его противников: с одной стороны, Путиным невозможно манипулировать, на него невозможно влиять, а с другой — его невозможно победить народным голосованием. Все понимают, что 1 июля за поправки проголосует абсолютное большинство тех, кто придет на участки, — причем они поддержат их как потому, что поправки усиливают социальные гарантии, социальный характер государства, так и потому, что поддержать их просит Владимир Путин. А многие еще и потому, что просто хотят видеть Путина главой государства и после 2024 года, — и они имеют полное право дать ему такую возможность.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
14 июня, 22:24
Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Обвинения в диктатуре и власти олигархов нелепы. Например, нас пытаются убедить, что Путин заменил старых олигархов на новых, притом что поменялось главное: миллиардеры больше не могут определять политику страны, принимаемые законы, влиять на руководство государства и кадровую политику власти. А попытка выдать за олигархов глав госкорпораций просто возмутительна — только сознательно можно не видеть разницы между хозяином частной корпорации и назначенным руководителем (фактически чиновником) находящейся в госсобственности (или в основном контролируемой государством) компании. Причем некоторые активы из таких компаний были возвращены государству как раз при Путине. Но подобным примитивным жульничеством занимаются, увы, не только либералы, но и коммунисты.
Которым Путин вернул упреки в диктатуре — напомнив, что "для наших левых партий, для наших оппонентов из Коммунистической партии слово "диктатура", видимо, является органичным словом, потому что они всегда выступали за диктатуру пролетариата":

"На самом деле, это и была диктатура одной партии, ее власть, ее монополия была напрямую закреплена в Конституции Советского Союза, в Конституции 1977 года — в статье шестой, где прямо так и сказано, что она является ядром, является главенствующей, направляющей политической силой и так далее. Там эта диктатура была закреплена. Здесь ничего подобного нет".

Диктатура большевиков начиналась как диктатура меньшинства — после вооруженного захвата разложившейся власти (легитимность которой тоже была совершенно условной). Да, не такого уж и маленького меньшинства: на выборах в Учредительное собрание уже после Октябрьского переворота большевики получили около четверти всех голосов, а союзные им левые эсеры — еще больше. Но все равно сам принцип диктатуры пролетариата был ключевым для большевистского государственного строительства — потом его заменили на более спокойную "руководящую и направляющую роль" КПСС.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
12 июня, 13:14Голосование по поправкам в Конституцию
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Никакой диктатуры президента, какой-либо партии или группы в нашей Конституции нет. Возможность новых президентских сроков для Путина — это не диктатура, а сильная президентская власть, которую народ имеет полное право вручать тому, кому он доверяет. И столько раз, сколько считает нужным. Если бы люди не поддерживали Владимира Путина, ни о каком новом сроке он бы даже не задумывался. Да и нужны президентские полномочия ему не для удовлетворения каких-то диктаторских амбиций или власти ради власти, а для укрепления России в целом и ее политической системы в частности. Системы, которая будет обеспечивать не только социальную политику государства, но и защиту большинства от попыток меньшинства навязать ему свои правила, ценности, свою власть.
Единственная диктатура, которую строит Путин, — это диктатура большинства, если понимать под ней гарантии проведения государством воли большей части народа. Альтернативой выступает только реальная диктатура меньшинства — когда самопровозглашенные "лучшие люди" навязывают обществу и государству свои законы и своих правителей. Ни сил, ни средств для этого у них сейчас нет — вот и пытаются отыграться хотя бы на голосовании 1 июля. Итоги которого наглядно продемонстрируют волю народа: чего он хочет и кого поддерживает.
747401212421254
Обсудить 630
КПРФГосдума РФКПССВладимир ПутинАвторыВ мире
Популярные комментарии
Очередная агитка почему должны проголосовать "за". Разнесите голосование по пунктам, а не все в одной куче. Я категорически против принятия поправок в том виде, как они есть сейчас. ИМенно поэтому со статьей не согласен. Набор "притянутых за уши" клише и шаблонов. Попытка манипуляции мнением.
16 июня, 08:14
PIPetr Io
4214132139
Вы полностью правы!!!
16 июня, 08:19
Владимир Новодворский
1452124162
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Протест в Мосгорсуде: жизни белых американских шпионов тоже важны!
Кадр из фильма Мумия
Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
Глубочайший спад: в США официально объявили о начале рецессии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
20:21В Израиле за сутки диагностировали около 260 случаев коронавируса
Лента новостейМолния