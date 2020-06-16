Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200616/1572939233.html
Выдержит больше 20 стирок: ученые создали антивирусную пропитку для ткани
Уникальный раствор для пропитки текстиля, способный уничтожать микробы и вирусы, создали в Институте химии растворов РАН. Антимикробные материалы созданы на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:00
хорошие новости
россия
хорошие новости
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572938712_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_1b33428a42ea7bd54b8e06ea379448cb.jpg
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572938712_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_1b33428a42ea7bd54b8e06ea379448cb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572938712_0:0:1207:905_1400x0_80_0_0_077280ad90da06c69a30858ac6ad1397.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572938712_114:0:1019:905_1400x0_80_0_0_54efc466d2fe6ff6af0fe207127cc0ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хорошие новости, российская академия наук

Выдержит больше 20 стирок: ученые создали антивирусную пропитку для ткани

08:00 16.06.2020 (обновлено: 12:00 16.06.2020)
827
© РИА Новости / Виталий ТимкивПриготовление химического раствора в лаборатории
Приготовление химического раствора в лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Уникальный раствор для пропитки текстиля, способный уничтожать микробы и вирусы, создали в Институте химии растворов РАН. Антимикробные материалы созданы на основе наносеребра.
"Особенность нашей разработки в том, что мы усилили эти наночастицы серебра полимерами, которые тоже обладают определенными антимикробными свойствами, делают раствор препарата устойчивым в течение длительного времени и обладают сродством к целлюлозному волокну", — рассказал Андрей Морыганов, профессор, заведующий лабораторией химии и технологии модифицированных волокнистых материалов.
Благодаря такому комплексу свойств ученым удалось разработать не просто технологию синтеза наночастиц, но и закрепления их на различных текстильных материалах.
© Фото предоставлено Институтом химии растворов РАННаучный сотрудник, к. т. н. Наталья Дымникова (на фото слева) и младший научный сотрудник, к. х. н. Екатерина Ерохина внесли важный вклад в разработку препарата
Научный сотрудник, к. т. н. Наталья Дымникова (на фото слева) и младший научный сотрудник, к. х. н. Екатерина Ерохина внесли важный вклад в разработку препарата
© Фото предоставлено Институтом химии растворов РАН
Научный сотрудник, к. т. н. Наталья Дымникова (на фото слева) и младший научный сотрудник, к. х. н. Екатерина Ерохина внесли важный вклад в разработку препарата
По словам профессора, получилось несколько разновидностей таких препаратов. Один из них был разработан немного раньше и придает ткани антимикробные свойства. Уже выпущено несколько опытно-промышленных партий носков и других носочно-чулочных изделий.
"Буквально в последние месяцы, на злобу дня, мы попытались еще усилить действие этих препаратов, чтобы они вирусы убивали. По предварительным оценкам микробиологов, обработанная ткань обеспечивает полную инактивацию вируса без восстановления его жизнеспособности", — отметил Андрей Морыганов.
При этом производство и пропитка антимикробного текстиля обойдется намного дешевле, чем обработка препаратами аналогичного назначения из других стран. Эксперты подчеркивают, что аналогов антивирусному препарату, разработанному отечественными специалистами, которые выпускались бы за границей и тем более в России, ученые не нашли.

"А по сравнению с препаратами антимикробными, которые достаточно дорогие (килограмм стоит около 110 евро), наши растворы значительно дешевле", — подчеркнул Андрей Морыганов.

Немаловажно, что для осуществления такой пропитки на промышленных предприятиях не нужно каких-то особых условий. Препараты синтезируется при комнатной температуре за довольно короткое время, рассказал профессор Морыганов, а наносятся на целлюлозный текстильный материал (ткань, марля, нетканое полотно или даже на готовое изделие) на типовом оборудовании, которое стоит на любых текстильно-отделочных фабриках.
"Опытную партию, несколько сот метров такой ткани, мы уже выпустили. И сейчас из нее сшили первую партию защитных масок — вложили туда эту ткань как активный защитный слой", — сказал Морыганов.
У раствора есть еще одно важное свойство — он сохраняет устойчивость в течение несколько месяцев.
"За счет сродства к целлюлозному волокну эти композиционные наносоединения удерживаются в ткани достаточно долго. Мы проверяли антимикробные свойства — 20 стирок и более", — заключил Андрей Морыганов.
4352020
Обсудить 2
Хорошие новостиРоссияХорошие новостиРоссийская академия наук
Рекомендуем
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Рафкат Абзалов в Кирилло-Кармасане
Отшельник поневоле: одинокого жителя заброшенного села вернули к людям
Кадр из фильма Мумия
Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
Глубочайший спад: в США официально объявили о начале рецессии
В Сети появилось видео с последней ссорой историка Соколова с Ещенко
В Сети появилось видео с последней ссорой историка Соколова с Ещенко
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Протест в Мосгорсуде: жизни белых американских шпионов тоже важны!
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Спички
В Новосибирской области подросток не захотел идти в школу и сжег ее
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Американцы разглядели "российский след" в мировом терроризме
Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономике Михаэль Хармс на пресс-конференции в Берлине по Северному потоку 2
В Германии призвали отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"
Девушка с пирожным
Что унаследовали, то и едим. Ученые объяснили, почему так сложно похудеть
Елочные украшения
Вы поддерживаете предложение сократить новогодние каникулы?
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Статуя Свободы в Нью-Йорке
США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
20:21В Израиле за сутки диагностировали около 260 случаев коронавируса
20:14Защита закончила представлять доказательства по делу Серебренникова
Лента новостейМолния