Выдержит больше 20 стирок: ученые создали антивирусную пропитку для ткани

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Уникальный раствор для пропитки текстиля, способный уничтожать микробы и вирусы, создали в Институте химии растворов РАН. Антимикробные материалы созданы на основе наносеребра.

"Особенность нашей разработки в том, что мы усилили эти наночастицы серебра полимерами, которые тоже обладают определенными антимикробными свойствами, делают раствор препарата устойчивым в течение длительного времени и обладают сродством к целлюлозному волокну", — рассказал Андрей Морыганов, профессор, заведующий лабораторией химии и технологии модифицированных волокнистых материалов.

Благодаря такому комплексу свойств ученым удалось разработать не просто технологию синтеза наночастиц, но и закрепления их на различных текстильных материалах.

© Фото предоставлено Институтом химии растворов РАН Научный сотрудник, к. т. н. Наталья Дымникова (на фото слева) и младший научный сотрудник, к. х. н. Екатерина Ерохина внесли важный вклад в разработку препарата © Фото предоставлено Институтом химии растворов РАН Научный сотрудник, к. т. н. Наталья Дымникова (на фото слева) и младший научный сотрудник, к. х. н. Екатерина Ерохина внесли важный вклад в разработку препарата

По словам профессора, получилось несколько разновидностей таких препаратов. Один из них был разработан немного раньше и придает ткани антимикробные свойства. Уже выпущено несколько опытно-промышленных партий носков и других носочно-чулочных изделий.

"Буквально в последние месяцы, на злобу дня, мы попытались еще усилить действие этих препаратов, чтобы они вирусы убивали. По предварительным оценкам микробиологов, обработанная ткань обеспечивает полную инактивацию вируса без восстановления его жизнеспособности", — отметил Андрей Морыганов.

При этом производство и пропитка антимикробного текстиля обойдется намного дешевле, чем обработка препаратами аналогичного назначения из других стран. Эксперты подчеркивают, что аналогов антивирусному препарату, разработанному отечественными специалистами, которые выпускались бы за границей и тем более в России, ученые не нашли.

"А по сравнению с препаратами антимикробными, которые достаточно дорогие (килограмм стоит около 110 евро), наши растворы значительно дешевле", — подчеркнул Андрей Морыганов.

Немаловажно, что для осуществления такой пропитки на промышленных предприятиях не нужно каких-то особых условий. Препараты синтезируется при комнатной температуре за довольно короткое время, рассказал профессор Морыганов, а наносятся на целлюлозный текстильный материал (ткань, марля, нетканое полотно или даже на готовое изделие) на типовом оборудовании, которое стоит на любых текстильно-отделочных фабриках.

"Опытную партию, несколько сот метров такой ткани, мы уже выпустили. И сейчас из нее сшили первую партию защитных масок — вложили туда эту ткань как активный защитный слой", — сказал Морыганов.

У раствора есть еще одно важное свойство — он сохраняет устойчивость в течение несколько месяцев.