Первые птенцы появились в московских лесопарках

"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства зафиксировали первые выводки у птичьих семейств. На прудах Терлецкого лесопарка сотрудники Мосприроды выявили несколько выводков кряквы, а также выводок огаря - утки, которая не является типичной для Москвы. Этот вид изначально жил только в Московском зоопарке, но, со временем, расселился на другие водоемы города. В последнее время, огари все чаще отмечаются на гнездовании в городских парках и скверах. Кстати, огарь гнездится не совсем обычно: в городской черте эта птица часто устраивает гнезда и выводит птенцов в постройках человека и даже жилых зданиях", - говорится в сообщении.