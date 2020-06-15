Первые птенцы появились в московских лесопарках

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первые птенцы появились на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства зафиксировали первые выводки у птичьих семейств. На прудах Терлецкого лесопарка сотрудники Мосприроды выявили несколько выводков кряквы, а также выводок огаря - утки, которая не является типичной для Москвы. Этот вид изначально жил только в Московском зоопарке, но, со временем, расселился на другие водоемы города. В последнее время, огари все чаще отмечаются на гнездовании в городских парках и скверах. Кстати, огарь гнездится не совсем обычно: в городской черте эта птица часто устраивает гнезда и выводит птенцов в постройках человека и даже жилых зданиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на относительно небольшие размеры, Терлецкий лесопарк является местом гнездования для нескольких видов редких для Москвы пернатых. Некоторые из них также обзавелись потомством. На островке в центре одного из прудов парка вот уже около десяти лет гнездится краснокнижный для столицы вид - речная крачка. В средней полосе России этот перелетный вид находится с мая по сентябрь, сейчас эти птицы уже вернулись к своему обычному месту гнездования в парке и приступили к высиживанию птенцов.
"У лесных птиц тоже пополнение: одни пока высиживают кладку, а другие уже выкармливают птенцов. Так, у некоторых дроздов-рябинников и больших синиц птенцы уже покинули гнезда, учатся летать и добывать пищу самостоятельно. Но пока родители продолжают кормить их и оберегать", - сообщается в материале.
Дополняется, что за подрастающим поколением синиц наблюдают специалисты природных территорий "Кузьминки-Люблино". "В синичнике, висящем около эколого-просветительского центра, активно пищат птенцы. Их родители, большие синицы, без устали летают, принося корм своим птенчикам, в том числе и насекомых, среди которых попадается много вредителей деревьев. Синицы облюбовали этот домик ещё в феврале, так что это уже второе выведение потомства в этом году. Кстати, эти синичники были вывешены в прошлом году студентами Ветеринарной академии имени Скрябина, приехавшими из разных стран мира для обучения в России. Этот домик украшен надписью и изображением флага Таджикистана, представители этой страны также принимали участие в акции в честь дня птиц", - отмечается в материале.