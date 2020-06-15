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В Киеве двух полицейских отстранили от работы после драки у суда
2020-06-15T23:09
ситуация на украине
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ситуация на украине, киев, украина, в мире

В Киеве двух полицейских отстранили от работы после драки у суда

23:09 15.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Двух полицейских отстранили от работы после стычек у здания Шевченковского райсуда в Киеве, где избирают меру пресечения экс-главе одесской ячейки "Правого сектора"* Сергею Стерненко, сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Украины Оксану Блищик.
Ранее в понедельник между полицейскими и митингующими произошла драка у здания Шевченковского суда в Киеве. После драки задержали пять человек.
"Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отстранил от выполнения обязанностей двух правоохранителей, которые избивали демонстрантов во время стычек под судом по делу активиста Сергея Стерненко. В ходе стычек между активистами и правоохранителями были задержаны пять человек", - пишет агентство со ссылкой на Блищик.
Как отметили в полиции, такое решение связано с возможным превышением силы сотрудником полиции.
В мае 2018 года неизвестные напали на Стерненко, он был госпитализирован. При этом один из нападавших на Стерненко получил ранение в живот и умер. Одиннадцатого июня пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что правоохранители подозревают Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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