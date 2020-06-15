Праздничные шествия не будут проводить в 13 городах из-за коронавируса

Военнослужащие на Тверской улице перед репетицией парада на Красной площади

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. За десять дней до праздничных мероприятий в честь 75-й годовщине За десять дней до праздничных мероприятий в честь 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне от намеченных на 24 июня шествий отказались 13 городов в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса

Ранее Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Ряд субъектов Федерации ограничивают мероприятия, связанные с проведением парада, или переносят дату его проведения. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что парады к 75-летию Победы пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где размещаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что 24 июня парад Победы пройдет в Москве, Петербурге, Калининграде, Туле, Воронеже и Смоленске. В остальных регионах дислокации соединений и воинских частей спланированы к проведению торжественных шествий с участием войск территориальных гарнизонов. Решения о проведении этих мероприятий будут согласованы с местными органами самоуправления.

На территории Южного военного округа парады состоятся 24 июня в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новороссийске, Ставрополе, Владикавказе, Волгограде, Симферополе, Севастополе, Керчи и Каспийске. В остальных регионах в этот день, пройдут, по согласованию с местными властями, торжественные шествия.

Парады в честь Дня Победы, по сообщениям местных властей, состоятся в Мурманске, Североморске, Новосибирске, Самаре, Казани, Ульяновске, Екатеринбурге, Кемерово, Новокузнецке, Чите, Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Улан-Удэ, Белогорске и Южно-Сахалинске.

Власти ряда регионов заявили, что не будут проводить 24 июня шествия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Мероприятие не состоится в Ярославле, Пскове, Перми, Пензе, Вологде, Орле, Курске, Белгороде, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Якутске и Петропавловске-Камчатском.