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Врио главы НАО поручил провести проверку после смерти двухлетней девочки
2020-06-15T22:38
юрий бездудный
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
происшествия
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юрий бездудный, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, происшествия

Врио главы НАО поручил провести проверку после смерти двухлетней девочки

22:38 15.06.2020
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© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округаЮрий Бездудный
Юрий Бездудный
© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
Юрий Бездудный. Архивное фото
МУРМАНСК, 15 июн - РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный поручил профильному ведомству провести объективную внутреннюю проверку по факту смерти двухлетней девочки, которая скончалась при транспортировке из Нарьян-Мара в московскую клинику, сообщила пресс-служба округа.
Двухлетняя жительница Нарьян-Мара, имеющая врожденное заболевание, скончалась 4 июня 2020 года при транспортировке из Ненецкой окружной больницы в один из московских медицинских центров. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Мама девочки на своей странице "ВКонтакте" написала о проблемах, с которыми столкнулась семья во время лечения.
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Происшествие стало одной из тем еженедельного оперативного совещания временно исполняющего обязанности губернатора НАО. Юрий Бездудный поручил руководителю департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения провести внутреннее служебное расследование. При этом он подчеркнул, что эта проверка должна быть объективной.
"Это должно быть объективное внутреннее расследование в рамках вашей компетенции. В сегодняшних условиях, когда эпидемия не уходит и наши врачи продолжают героически бороться с вирусом, не хотелось бы, чтобы на них ложилась какая-то тень от непрофессиональных действий их коллег", - приводятся в сообщении слова Бездудного.
Глава регионального минздрава Сергей Свиридов сообщил, что доложит о результатах проверки. Также по словам руководителя ведомства, он встречался с мамой девочки.
"Мы обсудили в том числе проводимую департаментом проверку. Также я обратился через соцсети к другим жителям округа, у которых имеются претензии к определённым медикам, с просьбой изложить их официально, чтобы заявления легли в основу проводимой внутренней проверки", - пояснил Свиридов.
Он добавил, что по факту смерти ребёнка Ломоносовским районным отделом Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело. Департамент полностью содействует проведению следствия и предоставляет необходимую документацию.
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Юрий БездудныйНенецкий автономный округНарьян-МарПроисшествия
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