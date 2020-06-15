Врио главы НАО поручил провести проверку после смерти двухлетней девочки

МУРМАНСК, 15 июн - РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого округа Врио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный поручил профильному ведомству провести объективную внутреннюю проверку по факту смерти двухлетней девочки, которая скончалась при транспортировке из Нарьян-Мара в московскую клинику, сообщила пресс-служба округа.

Двухлетняя жительница Нарьян-Мара, имеющая врожденное заболевание, скончалась 4 июня 2020 года при транспортировке из Ненецкой окружной больницы в один из московских медицинских центров. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Мама девочки на своей странице "ВКонтакте" написала о проблемах, с которыми столкнулась семья во время лечения.

Происшествие стало одной из тем еженедельного оперативного совещания временно исполняющего обязанности губернатора НАО. Юрий Бездудный поручил руководителю департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения провести внутреннее служебное расследование. При этом он подчеркнул, что эта проверка должна быть объективной.

"Это должно быть объективное внутреннее расследование в рамках вашей компетенции. В сегодняшних условиях, когда эпидемия не уходит и наши врачи продолжают героически бороться с вирусом, не хотелось бы, чтобы на них ложилась какая-то тень от непрофессиональных действий их коллег", - приводятся в сообщении слова Бездудного.

Глава регионального минздрава Сергей Свиридов сообщил, что доложит о результатах проверки. Также по словам руководителя ведомства, он встречался с мамой девочки.

"Мы обсудили в том числе проводимую департаментом проверку. Также я обратился через соцсети к другим жителям округа, у которых имеются претензии к определённым медикам, с просьбой изложить их официально, чтобы заявления легли в основу проводимой внутренней проверки", - пояснил Свиридов.