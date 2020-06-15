https://ria.ru/20200615/1572972354.html
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
2020-06-15T22:32
2020-06-15T22:32
кристоф кастанер
министерство внутренних дел франции
франция
в мире
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Игорь Соколов
Вы же во время Кавказских войн в России из этих, так называемых, "повстанцев" и "борцов за свободу" делали "политически угнетаемых" и давали им у себя политическое убежище? Ну так наслаждайтесь теперь и получайте удовольствие! ))) Всё, за что вы боролись, к вам же теперь и возвращается!!!
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Evgeniy Domichev
в самую точку. жрите полной ложкой 🙌
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франция
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кристоф кастанер, министерство внутренних дел франции, франция, в мире
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости.
Во Франции
начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции
.
"Открыто расследование с целью установить обстоятельства, в которых вспыхнули эти столкновения, прояснить факты, установить личности всех вовлеченных в эти недопустимые действия и привлечь их к суду", - написано в заявлении.
Там отмечается, что "неудержимые нарушения общественного порядка и акты устрашения, произошедшие в дижонской агломерации, являются недопустимыми и требует жесткой реакции".
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер
в разговоре с мэром Дижона заявил, что направляет в Дижон полтора мобильных подразделения силовиков для восстановления порядка. Помимо этого, министр также переговорил с главой местной полиции, которого попросил лично руководить операциями по наведению общественного порядка.
Ситуация в Дижоне накалилась в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Согласно свидетельствам очевидцев и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.
Сообщалось, что речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном, магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды.
Несмотря на усиленное присутствие силовиков, обстановка остается напряженной и в понедельник. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.