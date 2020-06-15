Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев

ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Во Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции

"Открыто расследование с целью установить обстоятельства, в которых вспыхнули эти столкновения, прояснить факты, установить личности всех вовлеченных в эти недопустимые действия и привлечь их к суду", - написано в заявлении.

Там отмечается, что "неудержимые нарушения общественного порядка и акты устрашения, произошедшие в дижонской агломерации, являются недопустимыми и требует жесткой реакции".

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в разговоре с мэром Дижона заявил, что направляет в Дижон полтора мобильных подразделения силовиков для восстановления порядка. Помимо этого, министр также переговорил с главой местной полиции, которого попросил лично руководить операциями по наведению общественного порядка.

Ситуация в Дижоне накалилась в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Согласно свидетельствам очевидцев и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.

Сообщалось, что речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном, магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды.