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Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
2020-06-15T22:32
кристоф кастанер
министерство внутренних дел франции
франция
в мире
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Вы же во время Кавказских войн в России из этих, так называемых, "повстанцев" и "борцов за свободу" делали "политически угнетаемых" и давали им у себя политическое убежище? Ну так наслаждайтесь теперь и получайте удовольствие! ))) Всё, за что вы боролись, к вам же теперь и возвращается!!!
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в самую точку. жрите полной ложкой 🙌
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кристоф кастанер, министерство внутренних дел франции, франция, в мире

Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев

22:32 15.06.2020
28560
© Fotolia / Christopher DodgeПолиция Франции
Полиция Франции
© Fotolia / Christopher Dodge
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
"Открыто расследование с целью установить обстоятельства, в которых вспыхнули эти столкновения, прояснить факты, установить личности всех вовлеченных в эти недопустимые действия и привлечь их к суду", - написано в заявлении.
Автомобиль полиции
18 мая, 10:43
Во Франции произошли беспорядки из-за гибели мотоциклиста
Там отмечается, что "неудержимые нарушения общественного порядка и акты устрашения, произошедшие в дижонской агломерации, являются недопустимыми и требует жесткой реакции".
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в разговоре с мэром Дижона заявил, что направляет в Дижон полтора мобильных подразделения силовиков для восстановления порядка. Помимо этого, министр также переговорил с главой местной полиции, которого попросил лично руководить операциями по наведению общественного порядка.
Ситуация в Дижоне накалилась в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Согласно свидетельствам очевидцев и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.
Сообщалось, что речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном, магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды.
Несмотря на усиленное присутствие силовиков, обстановка остается напряженной и в понедельник. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
Полицейские в Дижоне
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В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
15713410359
Обсудить 16
Кристоф КастанерМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияВ мире
Популярные комментарии
Вы же во время Кавказских войн в России из этих, так называемых, "повстанцев" и "борцов за свободу" делали "политически угнетаемых" и давали им у себя политическое убежище? Ну так наслаждайтесь теперь и получайте удовольствие! ))) Всё, за что вы боролись, к вам же теперь и возвращается!!!
15 июня, 22:45
Игорь Соколов
20450007
в самую точку. жрите полной ложкой 🙌
15 июня, 23:00
Evgeniy Domichev
14600112
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