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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572971826.html
Во Франции число жертв коронавируса выросло на 29 человек
2020-06-15T21:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции число жертв коронавируса выросло на 29 человек

21:54 15.06.2020
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© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции возросло на 29 и составляет 29 436 человек, сообщает министерство здравоохранения страны в понедельник.
Накануне сообщалось о 29 407 скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции.
"С начала эпидемии во Франции скончались 29 436 человек, 19 052 человека умерли в больницах", - говорится в коммюнике.
Данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены во вторник.
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В больницах остаются 10 752 человека (неделю назад число госпитализированных составляло 12 315). За сути в больницы поступили 114 человек. В реанимации находятся 846 пациентов (неделю назад - 1024). За последние 24 часа в реанимацию поступили 13 человек. При этом общее число больных в реанимации снизилось на 33 по сравнению с воскресеньем.
С момента начала эпидемии 103,3 тысячи человек были госпитализированы, более 18 тысяч из них находились в реанимации. После выздоровления более 73 тысяч человек вернулись домой, отмечает министерство здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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