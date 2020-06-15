МИД Канады назвал приговор Уилану "политически мотивированным"

МИД РФ ранее заявлял, что не согласен с оценкой приговора осужденному за шпионаж Полу Уилану как несправедливого или чрезмерно сурового, подчеркивая, что в США и других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного.