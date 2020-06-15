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МИД Канады назвал приговор Уилану "политически мотивированным"
2020-06-15T21:47
россия
пол уилан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
канада
в мире
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россия, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), канада, в мире

МИД Канады назвал приговор Уилану "политически мотивированным"

21:47 15.06.2020
675
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады считает приговор Полу Уилану, осужденному в РФ за шпионаж, политически мотивированным.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
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"Мы глубоко обеспокоены приговором, вынесенным Полу Уилану российским судом, и его суровостью. Строгость приговора ясно показывает, что Россия использует свою судебную систему в качестве политического инструмента. Канада призывает Россию обеспечить справедливый и прозрачный апелляционный процесс без политического вмешательства", - приводит телеканал CBC текст заявления.
Уилан является гражданином США, Великобритании, Ирландии и Канады.
МИД РФ ранее заявлял, что не согласен с оценкой приговора осужденному за шпионаж Полу Уилану как несправедливого или чрезмерно сурового, подчеркивая, что в США и других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного.
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РоссияПол УиланФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КанадаВ мире
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15 июня, 22:06
lleodan63
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