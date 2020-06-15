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Ученый рассказал о наследии первого министра здравоохранения Воробьева
2020-06-15T22:03
михаил мурашко
здоровье - общество
ссср
общество
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михаил мурашко, здоровье - общество, ссср, общество

Ученый рассказал о наследии первого министра здравоохранения Воробьева

21:35 15.06.2020 (обновлено: 22:03 15.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей БойцовМинистр здравоохранения РСФСР Андрей Воробьев
Министр здравоохранения РСФСР Андрей Воробьев
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Министр здравоохранения РСФСР Андрей Воробьев . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев, скончавшийся в понедельник, дал толчок к развитию высокотехнологичной и трансплантационной медицинской помощи, заявил РИА Новости завкафедрой гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Евгений Никитин.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что в понедельник скончался первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев, глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким.
"Об Андрее Ивановиче можно рассказывать много. Он ведь был первым министром здравоохранения в России и подготовил ряд приказов, обеспечивших сохранение научных медицинских центров и определивших развитие высокотехнологичной и трансплантационной медицинской помощи в стране. В 90-е годы это не происходило само собой", - сказал Никитин.
Он отметил, что Чернобыльская катастрофа застала Воробьева в должности заведующего клиническим отделом Института биофизики министерства здравоохранения СССР, он был инициатором создания и членом правительственной комиссии по аварии на ЧАЭС. Кроме того, им и его сотрудниками была разработана система биологической дозиметрии, позволяющая в условиях массовых радиационных поражений провести диагностику и сортировку пострадавших, адекватную терапию.
Воробьев также принимал деятельное участие в помощи пострадавшим при землетрясении в Армении, внес существенный вклад в разработку лечения краш-синдрома, что позволяло сохранять поврежденные конечности, избегая ампутаций.
"В 90-е годы у нас была высокая смертность родильниц. Андрей Иванович создал в Москве мобильную выездную гематологическую службу, базировавшуюся в ГНЦ, которая выезжала на каждый случай тяжелых акушерских кровотечений. Конечно, это способствовало снижению материнской смертности", - подчеркнул Никитин.
По его словам, Воробьев занимал активную социальную позицию, в последние года, уже прикованный к инвалидной коляске, все равно продолжал работать.
"Его наследие огромно. В большинстве гематологических подразделений страны работают его ученики. Память о великом учителе живет в наших сердцах. Он говорил: "От того, как вы здесь работаете, зависит все в мире". Постараемся не подвести нашего учителя", - сказал Никитин.
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоСССРОбщество
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