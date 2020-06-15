Ученый рассказал о наследии первого министра здравоохранения Воробьева

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый министр здравоохранения Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев, скончавшийся в понедельник, дал толчок к развитию высокотехнологичной и трансплантационной медицинской помощи, заявил РИА Новости завкафедрой гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Евгений Никитин.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что в понедельник скончался первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев, глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким.

"Об Андрее Ивановиче можно рассказывать много. Он ведь был первым министром здравоохранения в России и подготовил ряд приказов, обеспечивших сохранение научных медицинских центров и определивших развитие высокотехнологичной и трансплантационной медицинской помощи в стране. В 90-е годы это не происходило само собой", - сказал Никитин.

Он отметил, что Чернобыльская катастрофа застала Воробьева в должности заведующего клиническим отделом Института биофизики министерства здравоохранения СССР, он был инициатором создания и членом правительственной комиссии по аварии на ЧАЭС. Кроме того, им и его сотрудниками была разработана система биологической дозиметрии, позволяющая в условиях массовых радиационных поражений провести диагностику и сортировку пострадавших, адекватную терапию.

Воробьев также принимал деятельное участие в помощи пострадавшим при землетрясении в Армении, внес существенный вклад в разработку лечения краш-синдрома, что позволяло сохранять поврежденные конечности, избегая ампутаций.

"В 90-е годы у нас была высокая смертность родильниц. Андрей Иванович создал в Москве мобильную выездную гематологическую службу, базировавшуюся в ГНЦ, которая выезжала на каждый случай тяжелых акушерских кровотечений. Конечно, это способствовало снижению материнской смертности", - подчеркнул Никитин.

По его словам, Воробьев занимал активную социальную позицию, в последние года, уже прикованный к инвалидной коляске, все равно продолжал работать.