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Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев
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михаил мурашко
общество
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михаил мурашко, общество

Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев

16:28 15.06.2020 (обновлено: 22:04 15.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей БойцовМинистр здравоохранения РСФСР Андрей Воробьев
Министр здравоохранения РСФСР Андрей Воробьев
© РИА Новости / Алексей Бойцов
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В понедельник умер первый министр здравоохранения Андрей Воробьев.
Глава Минздрава Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, сообщил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.
Как рассказал агентству завкафедрой гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Евгений Никитин, Воробьев дал толчок к развитию высокотехнологичной и трансплантационной медицинской помощи.
Он отметил, что во время чернобыльской катастрофы Воробьев, занимавший тогда должность заведующего клиническим отделом Института биофизики Министерства здравоохранения СССР, стал инициатором создания и членом правительственной комиссии по аварии. Он и его коллеги разработали систему биологической дозиметрии, позволяющую в условиях массовых радиационных поражений провести диагностику и сортировку пострадавших.
По словам Никитина, первый министр здравоохранения России также принимал участие в помощи пострадавшим при землетрясении в Армении, внес существенный вклад в разработку лечения краш-синдрома, что позволяло сохранять поврежденные конечности, избегая ампутаций.
"В 90-е годы у нас была высокая смертность родильниц. Андрей Иванович создал в Москве мобильную выездную гематологическую службу, базировавшуюся в ГНЦ, которая выезжала на каждый случай тяжелых акушерских кровотечений. Конечно, это способствовало снижению материнской смертности", — подчеркнул завкафедрой гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
Он добавил, что Воробьев занимал активную социальную позицию. В последние годы уже прикованный к инвалидной коляске первый министр здравоохранения России все равно продолжал работать.
"Его наследие огромно. В большинстве гематологических подразделений страны работают его ученики. Память о великом учителе живет в наших сердцах. Он говорил: "От того, как вы здесь работаете, зависит все в мире". Постараемся не подвести нашего учителя", — заключил Никитин.
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Михаил МурашкоОбщество
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