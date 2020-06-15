Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В понедельник умер первый министр здравоохранения В понедельник умер первый министр здравоохранения Андрей Воробьев

Глава Минздрава Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, сообщил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.

Как рассказал агентству завкафедрой гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Евгений Никитин, Воробьев дал толчок к развитию высокотехнологичной и трансплантационной медицинской помощи.

Он отметил, что во время чернобыльской катастрофы Воробьев, занимавший тогда должность заведующего клиническим отделом Института биофизики Министерства здравоохранения СССР, стал инициатором создания и членом правительственной комиссии по аварии. Он и его коллеги разработали систему биологической дозиметрии, позволяющую в условиях массовых радиационных поражений провести диагностику и сортировку пострадавших.

По словам Никитина, первый министр здравоохранения России также принимал участие в помощи пострадавшим при землетрясении в Армении, внес существенный вклад в разработку лечения краш-синдрома, что позволяло сохранять поврежденные конечности, избегая ампутаций.

"В 90-е годы у нас была высокая смертность родильниц. Андрей Иванович создал в Москве мобильную выездную гематологическую службу, базировавшуюся в ГНЦ, которая выезжала на каждый случай тяжелых акушерских кровотечений. Конечно, это способствовало снижению материнской смертности", — подчеркнул завкафедрой гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Он добавил, что Воробьев занимал активную социальную позицию. В последние годы уже прикованный к инвалидной коляске первый министр здравоохранения России все равно продолжал работать.