В Югре проверяют данные о появлении фото ветеранов на пляжной раздевалке

Стоп-кадр видео раздевалки, обтянутой баннером с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны на озере в Советском районе ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн - РИА Новости. Власти Советского района Власти Советского района ХМАО назначили проверку после публикации в соцсетях видеозаписи с местного пляжа, раздевалка которого обтянута баннером с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации района.

Ранее журналист и экс-депутат из соседнего Югорска Антон Пантин сообщил на своей странице в соцсети " ВКонтакте ", что пляж на озере в Советском районе оборудовали раздевалкой, которую обтянули баннерами с фотографиями ветеранов. Он проиллюстрировал пост соответствующей видеозаписью.

В муниципалитете уточнили, что видео снято на озере Молодежное, расположенном в 43 километрах от города Советский.

"Администрацией Советского района ведется проверка информации... В отдел МВД России по Советскому району главой района оперативно направлено заявление о проведении проверки информации, указанной в видео, и принятии соответствующих мер реагирования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе райадминистрации также подчеркнули, что подобное обустройство раздевалки, равно как и использование гражданами, "является недопустимым" и заслуживает не только публичного порицания, но и "более серьезного наказания".