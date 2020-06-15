Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572969629.html
В Югре проверяют данные о появлении фото ветеранов на пляжной раздевалке
2020-06-15T20:27
ханты-мансийский автономный округ
великая отечественная война (1941-1945)
югорск
ханты-мансийский ао
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572969133_0:186:324:368_1400x0_80_0_0_f57269a5847c61159be77fe67a4467a3.jpg
https://ria.ru/20200507/1571086739.html
2
ханты-мансийский автономный округ
югорск
ханты-мансийский ао
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572969629.html?chat_room_id=1572969629
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572969133_0:186:324:368_1400x0_80_0_0_f57269a5847c61159be77fe67a4467a3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572969133_0:156:324:399_1400x0_80_0_0_4162c9338d0cb4192694d53b10d6362d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572969133_0:115:324:439_1400x0_80_0_0_bbf475bf76c2f62d4930fe09f3ef707c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, великая отечественная война (1941-1945), югорск, ханты-мансийский ао, общество

В Югре проверяют данные о появлении фото ветеранов на пляжной раздевалке

20:25 15.06.2020 (обновлено: 20:27 15.06.2020)
264
© страница во ВКонтакте "Антона Пантина"Стоп-кадр видео раздевалки, обтянутой баннером с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны на озере в Советском районе ХМАО
Стоп-кадр видео раздевалки, обтянутой баннером с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны на озере в Советском районе ХМАО
© страница во ВКонтакте "Антона Пантина"
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн - РИА Новости. Власти Советского района ХМАО назначили проверку после публикации в соцсетях видеозаписи с местного пляжа, раздевалка которого обтянута баннером с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации района.
Ранее журналист и экс-депутат из соседнего Югорска Антон Пантин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что пляж на озере в Советском районе оборудовали раздевалкой, которую обтянули баннерами с фотографиями ветеранов. Он проиллюстрировал пост соответствующей видеозаписью.
В муниципалитете уточнили, что видео снято на озере Молодежное, расположенном в 43 километрах от города Советский.
"Администрацией Советского района ведется проверка информации... В отдел МВД России по Советскому району главой района оперативно направлено заявление о проведении проверки информации, указанной в видео, и принятии соответствующих мер реагирования", - говорится в сообщении.
В пресс-службе райадминистрации также подчеркнули, что подобное обустройство раздевалки, равно как и использование гражданами, "является недопустимым" и заслуживает не только публичного порицания, но и "более серьезного наказания".
В свою очередь Пантин позже разместил еще один пост на эту тему, пояснив, что баннеры с изображениями ветеранов в раздевалке на указанном пляже заменили на прозрачную полиэтиленовую пленку.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
7 мая, 12:04
Организаторы проекта "Имена героев" извинились за публикацию фото Гитлера
060083
Обсудить 2
Ханты-Мансийский автономный округВеликая Отечественная война (1941-1945)ЮгорскХанты-Мансийский АООбщество
Рекомендуем
Алексей Навальный
В Госдуме поддержали решение о возбуждении дела против Навального
Аэропорт Мадрида
В АТОР спрогнозировали отказ Европы открыть границы для россиян
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве
Украинские общественники оценили состояния депутатов "Слуги народа"
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Пилот упавшего в Северном море американского F-15 погиб
Кадры перехвата группы иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря
Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27
Пелагея и Иван Телегин
СМИ сообщили о срыве развода Пелагеи из-за "минирования" суда
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
ЕС предложил США специальный диалог по отношениям с Китаем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Доклинические испытания российской вакцины от COVID-19 завершатся летом
Франц Клинцевич
Клинцевич назвал оскорбления Навального в адрес ветерана чудовищными
Площадь Независимости в Киеве
На Украине заявили о необязательности Минских соглашений
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Генерал-полковник отреагировал на ролик Киркорова про десантников
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
В ВОЗ напомнили, что США все еще являются членами организации
Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Республики Сербии Александром Вучичем пресс-конференции
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Белград
Twitter
Twitter заблокировал аккаунт конкурса "Лидеры России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29В Японии произошел пожар на круизном судне
08:28В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска
08:27В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19
08:25В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
Лента новостейМолния