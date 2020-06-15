https://ria.ru/20200615/1572969629.html
В Югре проверяют данные о появлении фото ветеранов на пляжной раздевалке
2020-06-15T20:25
2020-06-15T20:27
ханты-мансийский автономный округ
великая отечественная война (1941-1945)
югорск
ханты-мансийский ао
общество
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ханты-мансийский автономный округ
югорск
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ханты-мансийский автономный округ, великая отечественная война (1941-1945), югорск, ханты-мансийский ао, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн - РИА Новости.
Власти Советского района ХМАО
назначили проверку после публикации в соцсетях видеозаписи с местного пляжа, раздевалка которого обтянута баннером с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации района.
Ранее журналист и экс-депутат из соседнего Югорска Антон Пантин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте
", что пляж на озере в Советском районе оборудовали раздевалкой, которую обтянули баннерами с фотографиями ветеранов. Он проиллюстрировал пост соответствующей видеозаписью.
В муниципалитете уточнили, что видео снято на озере Молодежное, расположенном в 43 километрах от города Советский.
"Администрацией Советского района ведется проверка информации... В отдел МВД России по Советскому району главой района оперативно направлено заявление о проведении проверки информации, указанной в видео, и принятии соответствующих мер реагирования", - говорится в сообщении.
В пресс-службе райадминистрации также подчеркнули, что подобное обустройство раздевалки, равно как и использование гражданами, "является недопустимым" и заслуживает не только публичного порицания, но и "более серьезного наказания".
В свою очередь Пантин позже разместил еще один пост на эту тему, пояснив, что баннеры с изображениями ветеранов в раздевалке на указанном пляже заменили на прозрачную полиэтиленовую пленку.