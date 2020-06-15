Депутат Рады заявил, что власти Украины готовят срыв местных выборов

"Обращаюсь к руководителям всех депутатских групп и фракций парламента, обращаюсь к народу Украины. "Оппозиционной платформе – За жизнь" стало совершенно точно известно, что в кабмине принято решение, и оно согласовано с Офисом президента, о срыве местных выборов, которые назначены на октябрь этого года", – заявил Рабинович во время заседания в Раде, трансляцию вел телеканал "Рада".