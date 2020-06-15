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Депутат Рады заявил, что власти Украины готовят срыв местных выборов
2020-06-15T19:18
александр корниенко
ситуация на украине
вадим рабинович
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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александр корниенко, ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Депутат Рады заявил, что власти Украины готовят срыв местных выборов

19:18 15.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что власти Украины якобы готовят срыв местных выборов, и призвал все парламентские партии объединиться и быть бдительными, чтобы "не допустить попытку государственного переворота в стране".
Ранее замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украины не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября. При этом парламент планировал внести некоторые изменения в избирательный кодекс до их проведения.
"Обращаюсь к руководителям всех депутатских групп и фракций парламента, обращаюсь к народу Украины. "Оппозиционной платформе – За жизнь" стало совершенно точно известно, что в кабмине принято решение, и оно согласовано с Офисом президента, о срыве местных выборов, которые назначены на октябрь этого года", – заявил Рабинович во время заседания в Раде, трансляцию вел телеканал "Рада".
По словам депутата, "понимая, что местные выборы могут стать крахом для "зеленой власти" и ее идеи, они "задумали отменить выборы и назначить их проведение в марте 2021 года, пренебрегая конституцией".
"Планы власти сорвать проведение местных выборов – это, безусловно, является самым страшным преступлением против Конституции Украины. Поэтому все политические партии должны сплотиться для того, чтобы не допустить реализацию этого позорного плана "слуг народа", объединяться и быть бдительными, чтобы не допустить попытку государственного переворота в стране", - подытожил Рабинович.
Ольга Стефанишина
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Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.
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Александр КорниенкоСитуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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