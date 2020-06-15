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В США отказались рассматривать ряд исков о злоупотреблениях полиции
2020-06-15T19:10
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

В США отказались рассматривать ряд исков о злоупотреблениях полиции

19:10 15.06.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Верховный суд США отказался в понедельник рассматривать ряд исков, которые сводятся к вопросу об иммунитете полиции, говорится в решении на сайте суда.
Решение принято на фоне массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий белого полицейского.
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Верховный суд решил не рассматривать в следующую сессию, которая начнется в октябре, ряд исков о злоупотреблениях полиции. В одном деле на грабителя спустили полицейскую собаку уже после того, как он сдался, и он получил укусы. В другом деле полицейские вместо того, чтобы воспользоваться при обыске имевшимся у них ключом, применили светошумовые гранаты. В третьем деле полиция застрелила 10-летнего мальчика, преследуя невооруженного подозреваемого.
Отказавшись заслушать дело, Верховный суд де-факто оставил в силе широкий иммунитет полиции и других властных органов против гражданских исков. Сейчас для того, чтобы обосновать такой иск в суде, истец должен доказать, что полиция сознательно нарушила законы или конституционные права граждан. Суды в подобных делах редко становятся на сторону истцов. Нынешнее решение Верховного суда не означает, что он не согласится рассматривать подобные дела в будущем.
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При этом консервативный судья Кларенс Томас не согласился с позицией большинства и заявил, что сомневается в правильности применения судами доктрины "квалифицированного иммунитета". В прошлом похожую позицию выражала наиболее либеральная судья в нынешнем составе Соня Сотомайор.
Это далеко не первый случай, когда Верховный суд де-факто оправдывает полицию в делах о злоупотреблениях. Так, суд принимал решения в пользу полиции в деле о женщине с психическим заболеванием, в которую полиция стреляла, взломав дверь в ее дом. Также он отказал в иске к пограничникам семье подростка-мексиканца, застреленного на границе США.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
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