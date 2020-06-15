В США отказались рассматривать ряд исков о злоупотреблениях полиции

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд США отказался в понедельник рассматривать ряд исков, которые сводятся к вопросу об иммунитете полиции, говорится в решении на сайте суда.

Решение принято на фоне массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий белого полицейского.

Верховный суд решил не рассматривать в следующую сессию, которая начнется в октябре, ряд исков о злоупотреблениях полиции. В одном деле на грабителя спустили полицейскую собаку уже после того, как он сдался, и он получил укусы. В другом деле полицейские вместо того, чтобы воспользоваться при обыске имевшимся у них ключом, применили светошумовые гранаты. В третьем деле полиция застрелила 10-летнего мальчика, преследуя невооруженного подозреваемого.

Отказавшись заслушать дело, Верховный суд де-факто оставил в силе широкий иммунитет полиции и других властных органов против гражданских исков. Сейчас для того, чтобы обосновать такой иск в суде, истец должен доказать, что полиция сознательно нарушила законы или конституционные права граждан. Суды в подобных делах редко становятся на сторону истцов. Нынешнее решение Верховного суда не означает, что он не согласится рассматривать подобные дела в будущем.

При этом консервативный судья Кларенс Томас не согласился с позицией большинства и заявил, что сомневается в правильности применения судами доктрины "квалифицированного иммунитета". В прошлом похожую позицию выражала наиболее либеральная судья в нынешнем составе Соня Сотомайор.