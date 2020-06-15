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В ЛНР мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за работу на СБУ
2020-06-15T19:01
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В ЛНР мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за работу на СБУ

19:01 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской Народной Республики приговорил жителя подконтрольного Киеву Бердянска к 13 годам шести месяцам лишения свободы за работу на Службу безопасности Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры республики.
"Приговором судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Луганской Народной Республики гражданин Украины, житель города Бердянска Запорожской области, осужден за совершение ряда умышленных преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства", - сообщил представитель пресс-службы.
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
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По данным ведомства, житель Бердянска, находясь в Киеве в июне 2018 года, был завербован Службой безопасности Украины, после чего прибыл на территорию ЛНР для сбора и передачи информации украинской разведке.
"Приступив к исполнению поставленных сотрудником СБУ заданий, незаконно используя специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, стал осуществлять сбор и передачу сведений о лицах, которые проходят службу в правоохранительных органах ЛНР, с целью использования указанных сведений иностранной разведкой против безопасности республики", - заявили в генпрокуратуре.
В ведомстве сообщили, что в ходе предварительного и судебного следствия обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся. В генпрокуратуре ЛНР уточнили, что Верховный суд назначил агенту СБУ наказание в виде 13 лет шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
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