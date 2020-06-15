В ЛНР мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за работу на СБУ

По данным ведомства, житель Бердянска, находясь в Киеве в июне 2018 года, был завербован Службой безопасности Украины, после чего прибыл на территорию ЛНР для сбора и передачи информации украинской разведке.

В ведомстве сообщили, что в ходе предварительного и судебного следствия обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся. В генпрокуратуре ЛНР уточнили, что Верховный суд назначил агенту СБУ наказание в виде 13 лет шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.