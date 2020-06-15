Суд назначил прения по делу "Сети"* на 17 июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге назначил на 17 июня прения сторон по уголовному делу "Сети"*, обвиняемыми по которому проходят Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, передает корреспондент РИА Новости.

"Завтра мы планируем допрос сотрудников ФСБ. В среду - готовится сторонам к прениям, а обвиняемым - к последнему слову", - объявил судья судья Роман Муранов во время заседания.

В понедельник по видеоконференцсвязи были допрошены осужденные фигуранты пензенского дела "Сети"* Андрей Чернов и Василий Куксов. Они заявили, что не знакомы лично с Бояршиновым и Филинковым, а об организации "Сеть"* узнали от сотрудников ФСБ после задержания и предъявленного им обвинения.

Ранее сообщалось, что Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признает вину, а Филинков - нет.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.

Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.