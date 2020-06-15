https://ria.ru/20200615/1572965778.html
В Госдуме исключили возможность обсуждения Крыма с Украиной
2020-06-15T18:41
2020-06-15T18:41
россия
ситуация на украине
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
украина
в мире
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россия, ситуация на украине, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости.
Вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно, о создании каких-либо международных переговорных форматов не может быть и речи, заявил депутат Госдумы РФ
от крымского региона Михаил Шеремет
.
Ранее сообщалось, что правительство Украины
выступает за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе
при поддержке международных партнеров и за создание отдельной платформы по вопросу "возвращения" Крыма. Об этом говорится в программе деятельности кабинета министров, проект которой направлен на утверждение Верховной рады
.
"Все это частная инициатива киевских властей, у которой нет реального продолжения. Обсуждать нечего. Вопрос закрыт. Ни о каких международных платформах не может быть и речи. Крым - это территория Российской Федерации и никакой другой интерпретации быть не может. Предмета для обсуждений нет. Россия не обсуждает ни с кем свои территории и способна их защитить", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, если Киев хочет поднять крымский вопрос, то это стоит делать исключительно в ключе признания факта воссоединения полуострова с Российской Федерацией и восстановления добрососедских партнерских отношений. "В противном случае не стоит выдумывать никакие фейковые международные платформы", - подчеркнул депутат.