В Госдуме исключили возможность обсуждения Крыма с Украиной

"Все это частная инициатива киевских властей, у которой нет реального продолжения. Обсуждать нечего. Вопрос закрыт. Ни о каких международных платформах не может быть и речи. Крым - это территория Российской Федерации и никакой другой интерпретации быть не может. Предмета для обсуждений нет. Россия не обсуждает ни с кем свои территории и способна их защитить", - сказал РИА Новости Шеремет.