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Нижегородская область
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Нижегородские инновационные проекты получат федеральные гранты
2020-06-15T18:39
нижегородская область
глеб никитин
москва
нижегородская область
санкт-петербург
экономика
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Нижегородские инновационные проекты получат федеральные гранты

18:39 15.06.2020
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© Фото : пресс-служба Губернатора и ПравительстваГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Нижегородские инновационные проекты могут получить федеральные гранты до 5 миллионов рублей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Заявки на участие в программе "СТАРТ" от Фонда содействия инновациям принимаются до 20 июля 2020 года. Об этом сообщили в региональном минпроме.
"Программа "СТАРТ" дает возможность вывести научные разработки на стадию производства. Часто у разработчиков нет средств на выпуск инновационного продукта. Фонд содействия инновациям помогает получить финансирование, если идея имеет потенциал к коммерциализации", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По его словам, программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.
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"Отбор проектов проходит несколько раз в год. В этом году нижегородцы уже успели получить 6 миллионов рублей на дальнейшее развитие. Это проекты из совершенно разных сфер: химических технологий, ресурсосберегающей энергетики и цифровой медицины", - добавил Никитин.
По словам регионального представителя Фонда содействия инновациям Тимура Радаева, программа "СТАРТ" дает возможность для воплощения инновационной идеи и запуска производства с нуля. "Программа состоит из нескольких этапов. Если на первом ("Старт-1") сумма гранта доходит до 2 миллионов рублей, то на каждом последующем она увеличивается и может составить до 5 миллионов рублей ("Старт-3"). А размер гранта конкурсов "СТАРТ - Цифровые технологии" и "СТАРТ - цифровые платформы" уже на первом этапе доходит до 3 миллионов рублей", - сообщил Радаев.
Претендовать на грант могут как юридические, так и физические лица, раньше не принимавшие участие в финансируемых фондом проектах. Приоритет отдается стартапам по направлениям цифровые технологии, медицина, химические и биотехнологии.
Представителем Фонда содействия инновациям в Нижегородской области является технопарк "Анкудиновка". В 2019 году было поддержано 58 региональных проектов. Общая сумма привлеченных средств по всем программам Фонда превысила 300 миллионов рублей, а технопарк "Анкудиновка" вошел в пятерку лидеров после Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, заняв 4-е место из 72 представительств.
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