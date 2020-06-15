Нижегородские инновационные проекты получат федеральные гранты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Нижегородские инновационные проекты могут получить федеральные гранты до 5 миллионов рублей, заявил губернатор Нижегородской области Нижегородские инновационные проекты могут получить федеральные гранты до 5 миллионов рублей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Заявки на участие в программе "СТАРТ" от Фонда содействия инновациям принимаются до 20 июля 2020 года. Об этом сообщили в региональном минпроме.

"Программа "СТАРТ" дает возможность вывести научные разработки на стадию производства. Часто у разработчиков нет средств на выпуск инновационного продукта. Фонд содействия инновациям помогает получить финансирование, если идея имеет потенциал к коммерциализации", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По его словам, программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

"Отбор проектов проходит несколько раз в год. В этом году нижегородцы уже успели получить 6 миллионов рублей на дальнейшее развитие. Это проекты из совершенно разных сфер: химических технологий, ресурсосберегающей энергетики и цифровой медицины", - добавил Никитин.

По словам регионального представителя Фонда содействия инновациям Тимура Радаева, программа "СТАРТ" дает возможность для воплощения инновационной идеи и запуска производства с нуля. "Программа состоит из нескольких этапов. Если на первом ("Старт-1") сумма гранта доходит до 2 миллионов рублей, то на каждом последующем она увеличивается и может составить до 5 миллионов рублей ("Старт-3"). А размер гранта конкурсов "СТАРТ - Цифровые технологии" и "СТАРТ - цифровые платформы" уже на первом этапе доходит до 3 миллионов рублей", - сообщил Радаев.

Претендовать на грант могут как юридические, так и физические лица, раньше не принимавшие участие в финансируемых фондом проектах. Приоритет отдается стартапам по направлениям цифровые технологии, медицина, химические и биотехнологии.