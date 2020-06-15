Песков рассказал о переговорах по проведению саммита по Сирии

"Этот вопрос обсуждается по дипломатическим каналам", - сказал он.

Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября прошлого года, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.