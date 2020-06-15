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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200615/1572964726.html
Песков рассказал о переговорах по проведению саммита по Сирии
2020-06-15T18:22
война в сирии
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война в сирии
дмитрий песков
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россия, война в сирии, дмитрий песков, турция, сирия, иран, в мире

Песков рассказал о переговорах по проведению саммита по Сирии

18:22 15.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вопрос о проведении саммита в астанинском формате по Сирии обсуждается по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Этот вопрос обсуждается по дипломатическим каналам", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
28 февраля, 14:31Обострение ситуации в Идлибе
Лавров оценил влияние ситуации в Идлибе на астанинский формат
Ранее со ссылкой на главу МИД Турции сообщалось, что Анкара рассчитывает на саммит "астанинской тройки" по Сирии в Иране после видеоконференции лидеров трех стран.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября прошлого года, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.
В мае постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что попытка созыва конституционного комитета Сирии в Женеве будет предпринята, как только позволит ситуация с COVID-19.
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Война в СирииРоссияВойна в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияИранВ мире
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