В ДНР заявили, что Киев не ответил на предложения о гуманитарном коридоре

"Несмотря на крайнюю важность и срочность вопроса об открытии гуманитарного коридора через КПВВ с целью пропуска остронуждающихся граждан, Киев не предоставил ни одного ответа ни на один заданный нами вопрос или направленное нами предложение", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.