В ДНР заявили, что Киев не ответил на предложения о гуманитарном коридоре

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев не ответил на предложение о создании гуманитарного коридора для пропуска людей через линию соприкосновения в Донбассе.
Переговоры контактной группы прошли в понедельник в формате видеоконференции.
"Несмотря на крайнюю важность и срочность вопроса об открытии гуманитарного коридора через КПВВ с целью пропуска остронуждающихся граждан, Киев не предоставил ни одного ответа ни на один заданный нами вопрос или направленное нами предложение", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По словам полпреда ДНР, самопровозглашенные республики еще полтора месяца назад подготовили списки людей, которым нужно пересечь линию соприкосновения по уважительным и срочным мотивам. "Однако, украинская сторона не только не ответила на наши предложения, но и не предоставила собственной внятной позиции. Единственное, что смогли озвучить представители Украины, так это предложить провести внеочередное заседание группы по гуманитарным вопросам, ссылаясь на практический характер обсуждаемых вопросов", - отметила Никонорова.
По ее словам, Киев снова "сорвал дискуссию по организации осуществления гуманитарных коридоров через КПВВ". "Сотни людей, оказавшихся в тяжелой ситуации и не имеющих возможности попасть домой, вынуждены страдать из-за совершенно деструктивного подхода украинской стороны, которая предпочитает предпринимать односторонние действия провокационного характера вместо того, чтобы начать добросовестные, прозрачные и предметные согласования по крайне важным гуманитарным вопросам", - добавила Никонорова.
Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщил, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе возобновят работу с 10 июня. В межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения вируса также заявили, что КПП со стороны республики пока будут закрыты из-за угрозы распространения COVID-19. В минздраве ДНР отметили, что республика предлагала Киеву организовать гуманитарные коридоры для пропуска граждан через линию соприкосновения, но в течении полутора месяцев ответ так и не получила.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
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