Зеленский уволил и назначил ряд послов

КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка послом в Афганистане по совместительству, а также об увольнении посла в Индонезии Владимира Пахиля и посла в Ливии, Чаде и Тунисе Николая Нагорного, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в республике Таджикистан Серватюка Василия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исламской Республике Афганистан по совместительству", - говорится в тексте указа.
Президент также уволил посла в Индонезии. "Уволить Пахиля Владимира Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Индонезия, а также с должности представителя Украины при ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству", - говорится в указе.
Также на сайте заявили об увольнении чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ливии, Чаде и Тунисе. "Уволить Нагорного Николая Викторовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Ливия, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Чад и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Тунисской Республике по совместительству", - отмечается в документе.