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Зеленский уволил и назначил ряд послов
2020-06-15T18:08
юго-восточная азия
василий серватюк
владимир зеленский
афганистан
ливия
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таджикистан
индонезия
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Зеленский уволил и назначил ряд послов

18:08 15.06.2020
2086
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка послом в Афганистане по совместительству, а также об увольнении посла в Индонезии Владимира Пахиля и посла в Ливии, Чаде и Тунисе Николая Нагорного, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в республике Таджикистан Серватюка Василия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исламской Республике Афганистан по совместительству", - говорится в тексте указа.
Президент также уволил посла в Индонезии. "Уволить Пахиля Владимира Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Индонезия, а также с должности представителя Украины при ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству", - говорится в указе.
Также на сайте заявили об увольнении чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ливии, Чаде и Тунисе. "Уволить Нагорного Николая Викторовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Ливия, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Чад и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Тунисской Республике по совместительству", - отмечается в документе.
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Юго-Восточная АзияВасилий СерватюкВладимир ЗеленскийАфганистанЛивияЧадТаджикистанИндонезияУкраинаВ мире
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