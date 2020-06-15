Зеленский уволил и назначил ряд послов

Также на сайте заявили об увольнении чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ливии, Чаде и Тунисе. "Уволить Нагорного Николая Викторовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Ливия, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Чад и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Тунисской Республике по совместительству", - отмечается в документе.