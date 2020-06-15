Эксперт назвал четыре урока пандемии для международных отношений

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Международные отношения в результате пандемии Международные отношения в результате пандемии коронавируса получили ряд уроков, которые касаются солидарности, считает директор Института Европы РАН , член-корреспондент РАН Алексей Громыко

"Системные и структурные изменения в международных отношениях и глобальном управлении усугубляют тенденции, которые были отражены в предыдущие годы и десятилетия", - сказал эксперт на онлайн-конференции "Гуманитарное сотрудничество и публичная дипломатия во время пандемического кризиса: вызовы, практики, тенденции".

По словам ученого, особое значение для публичной дипломатии имеет понятие солидарности, и по этому аспекту мир может вынести уроки из пандемии. "Первое: Covid-19 показал настоящие ценности государств, того, как они поступают, и это феномен национального эгоизма. Это нормально, что солидарность выражается на национальном уровне, на уровне локальных сообществ, и только потом - на международном уровне. Это логично и неизбежно", - сказал Громыко. При этом, по его мнению, это не подрывает идею глобальной международной работы.

"Второй урок коронавируса - это роль государственных норм, это верно в отношении рыночных отношений и социальной сферы", - сказал Громыко.

"Третий урок: во время пандемии гораздо успешнее были государства, обладающие более высоким уровнем устойчивости", - считает эксперт. Он отметил, что в первую очередь речь идёт об устойчивости обществ с точки зрения доверия между людьми, устойчивости ценностей, в том числе солидарности.

"Четвёртый урок - это коллективные действия. Когда одни общества сильно страдают от трагедии, преодолеть это можно только коллективными мерами", - добавил он.

"Covid-19 предоставил нам возможность показать, есть ли у нас чувство более широкой солидарности или мы ориентированы только на местное общество", - подчеркнул Громыко.

По его словам, ни одна пандемия не сможет повернуть вспять глобализацию, но ей нужны новые более устойчивые механизмы и либеральная модель. "Пандемия показала, что сейчас меньше солидарности на глобальном уровне, но если мы перейдём на уровень региональной интеграции, то пандемия показала, что там пандемия была сильным инструментом чтобы сделать сильнее региональные проекты в будущем, и для меня это значит, что солидарность на региональном уровне повысилась или должна будет повыситься", - заключил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.