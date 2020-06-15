https://ria.ru/20200615/1572963103.html
В Волгограде военный парад проведут без зрителей
2020-06-15T17:51
2020-06-15T17:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
парад победы
волгоград
волгоградская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, парад победы, волгоград, волгоградская область, общество
ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости.
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Волгограде
без зрителей, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области
.
Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщала, что все парады на территории Южного военного округа, запланированные в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 24 июня, состоятся. Ранее сообщалось, что на территории ЮВО
пройдут парады в 10 городах, в том числе и в Волгограде.
"Парад в Волгограде состоится, зрителей не будет. На параде будут минимальное количество приглашенных гостей", - сообщили РИА Новости в администрации.
По словам собеседника агентства, также не будет зрителей и на концерте на Мамаевом кургане 24 июня. По информации администрации, и с парада, и с концерта будет вестись телетрансляция.
Ранее сообщалось, что в концерте, по данным пресс-службы ВГТРК, примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков и другие известные и популярные артисты и музыканты.
В Волгоградской области режим самоизоляции по коронавирусу продлен до 23 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.