В Волгограде военный парад проведут без зрителей

ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Волгограде без зрителей, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщала, что все парады на территории Южного военного округа, запланированные в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 24 июня, состоятся. Ранее сообщалось, что на территории ЮВО пройдут парады в 10 городах, в том числе и в Волгограде.

"Парад в Волгограде состоится, зрителей не будет. На параде будут минимальное количество приглашенных гостей", - сообщили РИА Новости в администрации.

По словам собеседника агентства, также не будет зрителей и на концерте на Мамаевом кургане 24 июня. По информации администрации, и с парада, и с концерта будет вестись телетрансляция.

Ранее сообщалось, что в концерте, по данным пресс-службы ВГТРК, примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков и другие известные и популярные артисты и музыканты.

В Волгоградской области режим самоизоляции по коронавирусу продлен до 23 июня.