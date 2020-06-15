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Распространение нового коронавируса
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В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5097
2020-06-15T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
таджикистан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5097

17:39 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных заболевших с коронавирусом в Таджикистане достигло 5097, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 62 человека, достигнув 5097, вылечены от этого заболевания были 3503 человека, число умерших за сутки не изменилось - 50", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в стране под медицинским наблюдением находятся 508 человек, за последние сутки 94 человека были выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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