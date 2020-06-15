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Премьер Киргизии подал в отставку
2020-06-15T17:44
мухаммедкалый абылгазиев
киргизия
в мире
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мухаммедкалый абылгазиев, киргизия, в мире

Премьер Киргизии подал в отставку

17:25 15.06.2020 (обновлено: 17:44 15.06.2020)
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© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев. Архивное фото
БИШКЕК, 15 июн - РИА Новости. Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку в связи со скандалом о продаже радиочастот, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина республики.
В середине мая в парламенте республики разгорелся скандал из-за незаконной продажей радиочастот. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. По возбужденному уголовному делу были задержаны бывший директор госагентства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев предположил, что премьер может быть причастен к этому делу.
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"В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики", - цитирует Абылгазиева пресс-служба.
В конце мая премьер взял отпуск, чтобы не мешать следствию по делу о продаже радиочастот. "Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона", - заявил Абылгазиев.
"В своей работе я всегда работал честно и открыто, старался приносить пользу общему делу и уверен, что и в будущем у меня будет возможность применять свои знания и накопленный опыт на благо страны и общества", - подытожил политик.
Абылгазиев занимал пост премьера с 2018 года.
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Мухаммедкалый АбылгазиевКиргизияВ мире
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